Με Μπαπέ η Ρεάλ στον τελικό με την Μπαρτσελόνα

Η Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκε στον τελικό του ισπανικού Super Cup και ο Κιλιάν Μπαπέ ταξιδεύει στη Τζέντα για τον μεγάλο τελικό με την Μπαρτσελόνα.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έχασε τον ημιτελικό του Super Cup Ισπανίας κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά θα είναι διαθέσιμος στον μεγάλο τελικό κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης στερήθηκε τις υπηρεσίες του Γάλλου σταρ λόγω του τραυματισμού του, αλλά κατάφερε να νικήσει την συμπολίτισσα στον χθεσινό ημιτελικό και «κλείδωσε» την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής (11/1) κόντρα στους Μπλαουγκράνα.

Ο Μπαπέ είχε μείνει στη Μαδρίτη για να συνεχίσει την αποθεραπεία του και όπως ενημέρωσε και ο Τσάμπι Αλόνσο θα ταξιδέψει στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας δίνοντας πολλές ελπίδες για να πάρει λεπτά συμμετοχής: «Είναι πολύ καλύτερα, έχει προπονηθεί και η αίσθηση που έχει είναι καλή. Οι πιθανότητες να μπορέσει να αγωνιστεί είναι ίδιες με όλων όσοι είναι διαθέσιμοι», τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Μερένγκες στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.

