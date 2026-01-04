ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκλεισε θέση στην οκτάδα η Καρμιώτισσα με διπλό στην Περιστερώνα

Τα δεδομένα στη Β΄ Κατηγορία, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της α΄ φάσης.

Με σπουδαίο διπλό απόδρασε από την Περιστερώνα η Καρμιώτισσα, επικρατώντας με 0-1 της Δόξας, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 14η και προτελευταία αγωνιστική της α΄ φάσης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, πέντε ομάδες έχουν κλείσει θέση στο α΄ γκρουπ που θα παλέψει στη β΄ φάση (15 αγωνιστικές) για την άνοδο. Κατά μεγάλο ποσοστό θέση θα πάρει και η Ομόνοια 29ης Μαΐου που αρκεί να μην χάσει από τη ΜΕΑΠ ενώ αν ηττηθεί, θα πρέπει να κερδίσει ο Διγενής και ο ΑΣΙΛ.

Όπως φαίνεται από τον βαθμολογικό πίνακα, πέραν της Νέας Σαλαμίνας που είναι ασταμάτητη (πήρε και το ντέρμπι κόντρα στην Αγία Νάπα), θα γίνει σκληρή μάχη για τα άλλα δύο εισιτήρια.

Κερδισμένη της αγωνιστικής ήταν και η ΠΑΕΕΚ που επικράτησε του Διγενή Μόρφου, που έπεσε και εκτός οκτάδας.

Τα αποτελέσματα: 

Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα 0-2

Διγενής Μόρφου - ΠΑΕΕΚ 0-2

MEAΠ-ΑΕΖ 1-0

Αχ./Ονήσιλος-Ομόνοια 29Μ 0-5

Χαλκάνορας-ΑΣΙΛ 1-2

ΑΠΕΑ Ακρ.-Εθνικός Λατσιών 3-0

Ηρακλής Γερ.-Σπάρτακος 1-1

Δόξα-Καρμιώτισσα 0-1

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Νέα Σαλαμίνα 38

2. ΠΑΕΕΚ 26

3. Αγία Νάπα 25

4. Καρμιώτισσα 24

5. Δόξα 24

6. Ομόνοια 29Μ 23

7. ΑΣΙΛ 22

8. ΜΕΑΠ 21

9. Διγενής Μόρφου 20

10. ΑΠΕΑ Ακρ. 18

11. Χαλκάνορας 16

12. Σπάρτακος 13

13. Ηρακλής 13

14. Εθνικός Λατσιών 12

15. ΑΕΖ 9

16. Αχ./Ονήσιλος 4

 

Το πρόγραμμα της 15ης έχει ως εξής

ΑΣΙΛ-Αγία Νάπα

ΑΕΖ-Χαλκάνορας

Ομόνοια 29Μ- ΜΕΑΠ

ΠΑΕΕΚ-Αχ./Ονήσιλος

Σπάρτακος-Διγενής Μόρφου

Καρμιώτισσα-Ηρακλής Γερολάκκου

Νέα Σαλαμίνα-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

Εθνικός Λατσιών-Δόξα

