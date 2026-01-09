ΠΑΟΚ: «Συμφωνία με Ζενίτ για Ντρκούσιτς», γράφουν στη Ρωσία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τη Ζενίτ για τη μεταγραφή του Νο.1 στόχου για το κέντρο της άμυνας, Βάνια Ντρκούσιτς. Τα νέα που έρχονται από τη Ρωσία είναι ευχάριστα για τους Θεσσαλονικείς, καθώς σύμφωνα με το Sport.ru υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δυο κλαμπ!

To δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο ΠΑΟΚ ανέβασε την προσφορά του προς τη Ζενίτ στα 4 εκατομμύρια ευρώ και έφερε τις πλευρές πιο κοντά από ποτέ. Το ρεπορτάζ αναφέρει επίσης πως οι αρχικές αξιώσεις του συλλόγου της Πετρούπολης ήταν στα 6 εκατομμύρια, ποσό που δεν ήταν διατεθειμένοι να δώσουν οι Θεσσαλονικείς.

Οι διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών βρίσκονται σε ιδιαίτερο προχωρημένο στάδιο και οι Ασπρόμαυροι ολοένα και πλησιάζουν στην απόκτηση του 26χρονου Σλοβένου στόπερ. Από την πλευρά του ο Ρώσος δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ υποστηρίζει στο Telegram πως ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με την πλευρά του παίκτες για συμβόλαιο με απολαβές της τάξης του 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Από την πλευρά της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ δεν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που έρχονται από τη Ρωσία για τον πρώτο στόχο του κλαμπ για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και να φανούν οι εξελίξεις.

gazzetta.gr