Μπεργκ: «Δεν είμαστε απεγνωσμένοι για μεταγραφές»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά την εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΛ στη Λεμεσό με 2-0.

Αναλυτικά...

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη νίκη. Είχαμε δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε πίεση από την ΑΕΛ αλλά αμυνθήκαμε εξαιρετικά. Ίσως αμυνθήκαμε περισσότερο αλλά ήμασταν καλοί σε αυτό. Έκανε εντυπωσιακές αποκρούσεις ο Φαμπιάνο, δεν χρειάζεται να κάνει συχνά αλλά σήμερα ειδικά στο τέλος του ημιχρόνου ήταν απίθανη η απόκρουσή του. Είναι αυτό που μπορεί να κάνει. Ήταν καλό που προηγηθήκαμε, ήταν ωραία ασίστ και ωραίο τελείωμα. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες στο τρανζίσιον. Η ΑΕΛ ήταν καλή σήμερα, δεν ήταν εύκολο. Δεν θέλω να μιλήσω για τον διαιτητή, κερδίσαμε 2-0, δεν υπάρχει λόγος αλλά θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν καλό που στο τέλος έγινε το 2-0, είχαμε καλές πάσες, καλά τελειώματα».

Για τον τραυματισμό του Σεμέδο, αν επηρέασε την ομάδα και ποια η κατάστασή του: «Είναι ένας καλός παίκτης σίγουρα αλλά έχουμε κι άλλους καλούς παίκτες. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτός ο λόγος που η ΑΕΛ μάς έβαλε πίεση. Ίσως να ήταν ότι δεν ήμασταν 100% συγκεντρωμένοι στις θέσεις μας. Τώρα για την κατάσταση του δεν ξέρω. Σίγουρα δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Αν είναι κράμπα ή κάτι περισσότερο δεν ξέρω. Ήταν εντάξει όλη την εβδομάδα, προηγήθηκε και η διακοπή, έπαιξε τον Ακρίτα, μετά ήταν καλά άρα εκπλαγήκαμε λίγο. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες».

Για το ότι δυσκολεύτηκε η Ομόνοια από το 20' μέχρι το 60' και τι θα άλλαζε στο παιχνίδι αν μπορούσε: «Πάντα κοιτάς πίσω σε κάθε παιχνίδι να δεις τι μπορούσε ο καθένας, παίκτης ή προπονητής, να κάνει καλύτερα. Το κάνουμε και στις νίκες και στις ήττες. Νομίζω είναι πολύ νωρίς να βγάλω συμπεράσματα. Θα το αναλύσουμε και θα δούμε. Τα παιδιά που μπήκαν αλλαγή πήγαν καλά. Κερδίσαμε περισσότερες δεύτερες μπάλες στο κέντρο. Ήταν ωραίο να δούμε ότι όσοι μπήκαν βοήθησαν και είναι σημαντικό για εμάς γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια. Σήμερα χρειάστηκαν περισσότεροι από 12-13 παίκτες και αυτό ήταν σημαντικό».

Για τον Ντιουνκού, αν θα φύγει και αν θα αποκτηθεί άλλος στη θέση του : «Δεν νομίζω ότι θα φύγει. Σήμερα ήταν εκτός λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Αυτό είναι».

Για τις μεταγραφές: «Κάθε φορά υπάρχουν φήμες για δέκα νέες παίκτες. Δεν ξέρω από πού τα βρίσκουν. Ίσως για τα κλικς, ίσως είναι καλό για κάποιους να κάνουν εικασίες λόγω του ενδιαφέροντος για την ομάδα. Κάναμε κάποιες μεταγραφές το καλοκαίρι, όχι πολλές, νομίζω ήρθαν έξι και έφυγαν έξι. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Χρησιμοποιήσαμε πέντε αλλαγές και ήταν καλό. Και έχουμε άλλους που δεν έπαιξαν σήμερα αλλά μπορούν να βοηθήσουν. Δεν είμαστε απεγνωσμένοι για μεταγραφές. Προσπαθούμε να δουλέψουμε μαζί. Μπορούμε να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι».