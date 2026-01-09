Μαρτίνς: «Θα ήμουν ηλίθιος να το κάνω αυτό και δεν είμαι» - Αποθέωσε Ομόνοια, Μπεργκ, Φαμπιάνο, Γιόβετιτς!

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας της Λεμεσού από την Ομόνοια με 2-0.

Αναλυτικά...

«Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι πάθους και κάποιες φορές δεν είναι δίκαιο. Την προηγούμενη βδομάδα κερδίσαμε τον Εθνικό χωρίς να παίξουμε καλά, ο Εθνικός ήταν καλύτερος, είχε περισσότερες ευκαιρίες. Σήμερα ήταν το αντίθετο. Παίξαμε καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με εξαίρεση το γκολ δεν θυμάμαι μία φορά την μπάλα κοντά στην περιοχή μας έστω στα 25 μέτρα. Νομίζω ο Φαμπιάνο είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας, είχε απίθανες αποκρούσεις. Η Ομόνοια για μένα είναι η καλύτερη ομάδα με τον καλύτερο προπονητή. Δημιουργήσαμε, πιέσαμε, σουτάραμε μέσα και έξω από την περιοχή. Είμαι περήφανος για το πώς παίξαμε αλλά δεν είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα».

Αν προτιμά να είναι η ομάδα του δημιουργική και να μην παίρνει αποτέλεσμα ή να μην είναι και να νικά: «Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλούς παίκτες και ότι αν παίζαμε σήμερα όπως τις προηγούμενες εβδομάδες μπορεί να είχαμε το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, 5-0 ή 6-0. Πόσοι παίκτες της Ομόνοιας ήταν και πέρσι στην ομάδα; Ο Μπεργκ είναι ο καλύτερος προπονητής για εμένα στην Κύπρο. Αν παίξουμε χωρίς ποιότητα και οργάνωση, μπορεί να κερδίσουμε μια φορά. Αλλά για να κερδίσουμε περισσότερες φορές πρέπει να είμαστε καλοί. Και για να παίζεις καλά πρέπει να είσαι δυνατός ανεξαρτήτως συστήματος. Αν έχουμε ισορροπία, καλοί στο αμυντικό τρανζίσιον, στο επιθετικό τρανζίσιον, στην αμυντική και επιθετική οργάνωση, στις στατικές φάσεις, τότε ναι. Και είναι σημαντικό, και το ξέραμε αυτό, ότι η Ομόνοια στα τελευταία έξι παιχνίδια το πρώτο της γκολ ήταν με στατική φάση. Ο Γιόβετιτς για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος, το είπα από πριν. Προετοιμαστήκαμε για αυτό αλλά προδοθήκαμε. Ήμασταν καλύτεροι και χάσαμε».

Για το κατά πόσο έχει τους κατάλληλους παίκτες για να παίζει με τριάδα στην άμυνα: «Αν δεν το πίστευα θα ήμουν ηλίθιος να παίζω αυτό το σύστημα. Και δεν είμαι ηλίθιος. Στην Ομόνοια αρέσει πολύ να παίζει από το κέντρο. Επέλεξα να έχω πέντε ποδοσφαιριστές στην άμυνα. Η Ομόνοια λατρεύει να παίζει από μέσα. Άρα αποφασίσαμε γραμμή των πέντε, δύο μέσους. Για μένα το σύστημα δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό όταν αρχίζει το ματς αλλά μετά αλλάζει. Κινούνται. Σε αυτό το παιχνίδι με την Ομόνοια αποφασίσαμε να παίξουμε με έναν μέσο που παίζει και στόπερ. Μπορώ να παίξω με πέντε, μπορώ με τέσσερις, μετά ξανά με πέντε. Αν ήμουν από την αρχή της χρονιάς στην ΑΕΛ στην προετοιμασία θα ετοίμαζα την ομάδα να μπορεί να παίξει όλα τα συστήματα. Το σύστημα είναι το ίδιο και επηρεάζει το πώς το υπηρετείς».