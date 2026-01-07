Αφαίρεση βαθμών, κεκλεισμένων και αποκλεισμός ενός χρόνου για το ξύλο στον δαιτητή

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Μενέλαου Αντωνίου κατά του Μιχάλη Κυριάκου Ποδοσφαιριστή του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/20.12.2025 (15η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Δημήτρη Σολωμού κατά του IDIAKEZ BARKAIZTEGI INGO Προπονητή της ΑΕΚ Λάρνακας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο (είχε έντονο διαπληκτισμό με την αντίπαλη κερκίδα που καθόταν από πίσω από τον πάγκο της ομάδας του) στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας /22.12.2025 (15η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Θεοδώρου κατά του Ιωάννη Μπαστιάνου Ποδοσφαιριστή της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, κτύπησε εκτός φάσης στο πρόσωπο αντίπαλο ποδοσφαιριστή χρησιμοποιώντας τον αγκώνα του στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/20.12.2025 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Θεοδώρου κατά του Ηρακλή Ιωάννου, μέλος του προσωπικού της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο (συνεχείς διαμαρτυρίες ως προς τις διαιτητικές αποφάσεις) στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/20.12.2025 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Θεοδώρου κατά του Σάββα Κύπρου τραυματιοφορέα της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, συνεχείς διαμαρτυρίες ως προς τις διαιτητικές αποφάσεις, μετά το τέλος του αγώνα εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο που οδηγεί στα αποδυτήρια και επέδειξε αντιαθλητική συμπεριφορά προς τον διαιτητή. Κατά την διάρκεια των επεισοδίων κατά του διαιτητή γρονθοκόπησε στα πλευρά και κοντά στο στήθος τον διαιτητή κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) και 9(η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/20.12.2025 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2027 και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Σωκράτη Ιωάννου κατά του Νεοπτόλεμου Νικολαϊδη Προπονητή του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-17 περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/20.12.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας/22.12.2025 (15η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/20.12.2025 (15η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/21.12.2025 (15η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα που δημιούργησαν αναταραχή στον αγωνιστικό χώρο και που είχαν ως αποτέλεσμα την διακοπή του αγώνα για 6 λεπτά (οπαδοί της δικαιούχου ομάδας που βρίσκονταν πίσω από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας δημιουργούσαν αναταραχή βρίζοντας τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της φιλοξενούμενης ομάδας στο 25 λεπτό του αγώνα και στο 32 λεπτό του αγώνα έριξαν αντικείμενα προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας (αναμμένα τσιγάρα και νερά προκαλώντας την αντίδραση του βοηθού προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας) δημιουργώντας ένταση γεγονός που προκάλεσε την επέμβαση του διαιτητή και την προσωρινή διακοπή του αγώνα για 6 λεπτά κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5 και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για φτύσιμο από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα (45 λεπτό προς τον προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας) και μετά το τέλος του αγώνα που είχε στόχο τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας και τους διαιτητές κατά παράβαση του άρθρου 10.3(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας/22.12.2025 (15η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας/22.12.2025 (15η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου για κατανάλωση από οπαδούς της ομάδας οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες και ζιβανίες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος β΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/19.12.2025 (13η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδια που προκάλεσαν άτομα της γηπεδούχου ομάδας μετά την λήξη του αγώνα κατά την αποχώρηση των διαιτητών προς τα αποδυτήρια τα οποία προκάλεσαν και/η απείλησαν να προκαλέσουν ζημιά σε άτομα εντός του γηπέδου Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του αγώνα και κατά την αποχώρηση του διαιτητή προς τα αποδυτήρια στον χώρο που οδηγεί προς τα αποδυτήρια, άτομα και παράγοντες της γηπεδούχου ομάδας που στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν μη εξουσιοδοτημένα άτομα και δεν ήταν καταχωρημένα στο φύλλο αγώνος προσέγγισαν τον διαιτητή με απειλητικές διαθέσεις τον εξύβριζαν, τον προπηλάκιζαν και ακολούθως των ξυλοφόρτωσαν ασκώντας σωματική βία με βαρβαρότητα. Ο διαιτητής δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό με γροθιές και κλωτσιές ακόμα και όταν βρέθηκε στο έδαφος και τέθηκε σε κίνδυνο η σωματική του ακεραιότητα, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5, 10.2 (α), 10.2(η) και 10.2 (ιζ)των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ. Ο διαιτητής μετά την αποχώρηση του από το γήπεδο επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο Λεμεσού για ιατρικές εξετάσεις

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, διεξαγωγή δύο αγώνων κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/20.12.2025 (13η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(α) του Μάριου Θεμιστοκλέους, εφόρου Ποδοσφαίρου του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα προς τον διαιτητή του αγώνα (εντός του αγωνιστικού χώρου προσέγγισε τον διαιτητή και διαμαρτυρόταν προς το μέρος του για τις διαιτητικές αποφάσεις) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

(β) του Μωυσή Χατζηνικόλα, Βοηθού Προπονητή του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα προς τον διαιτητή του αγώνα (εντός του αγωνιστικού χώρου προσέγγισε τον διαιτητή και διαμαρτυρόταν προς το μέρος του για τις διαιτητικές αποφάσεις) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

(γ) του ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΛΟΥΡΗ ποδοσφαιριστή του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα προς τον διαιτητή του αγώνα (εντός του αγωνιστικού χώρου προσέγγισε τον διαιτητή και διαμαρτυρόταν προς το μέρος του για τις διαιτητικές αποφάσεις) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

(δ)του Ανδρέα Τηλεμάχου και Αυγουστίνου Αυγουστή, τραυματιοφορέων του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου οι οποίοι ενώ δηλώθηκαν στο φύλλο αγώνος ως τραυματιοφορείς στον πιο πάνω αγώνα δεν παρουσιάστηκαν στο γήπεδο κατά παράβαση του άρθρου 33.6 του Κεφ. VII της προκήρυξης Πρωταθλήματος Β κατηγορίας 2025-2026 και του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/20.12.2025 (13η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαϊου για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα που είχαν στόχο τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου /20.12.2025 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΛΟΥΚΑ ΣΑΚΚΑ τερματοφύλακα του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα (κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών από τον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα χλεύασε τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας γεγονός που δημιούργησε μικρή σύρραξη) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου /20.12.2025 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση στα άρθρα 13-15 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας 2025-2026 και της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Νέων και Παίδων 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων K19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/20.12.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ENY – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας/21.12.2025 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της FREEDOM24 KRASAVA ENY. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών /21.12.2025 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Εθνικού Λατσιών.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΕΠ Πολεμιδιών γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 8 λεπτά, κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΕΠ Πολεμιδιών – ΑΣΙΛ Λύσης/21.12.2025 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας για επεισόδιο που προκλήθηκε πριν την λήξη του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο (δημιουργήθηκε σύρραξη των ποδοσφαιριστών της ομάδας με τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-17 περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/20.12.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου για επεισόδιο που προκλήθηκε πριν την λήξη του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο (δημιουργήθηκε σύρραξη των ποδοσφαιριστών της ομάδας με τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-17 περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/20.12.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου – Π. Ο. ΑΔΩΝΙΣ Ιδαλίου/21.12.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Άδωνι.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ Γερίου για καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 15 λεπτά, κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ-15 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ Γερίου – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/21.12.2025 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΖ Ζακακίου γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση στα άρθρα 13-15 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας 2025-2026 και της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Νέων και Παίδων 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ15 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΣΠΙΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΕΩΣ Γερίου – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/21.12.2025 (13η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας γιατί δεν χρησιμοποίησε η/και δεν δήλωσε προπονητή κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση των άρθρων 1 και 10 του Κεφ. ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας 2025-2026 και της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Νέων και Παίδων 2025-2026 του αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ-14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/21.12.2025 (11η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας ότι κατά παράβαση του Κεφ. I Άρθρο 10 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων και την Προκήρυξη Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Α’ Κατηγορίας ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – ΑΕΛ Λεμεσού/21.12.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά τους ποδοσφαιριστές Κυριάκο Κωστέα, Χρυσόστομο Ιωακείμ , Ευστάθιο Γιανναρά, Περικλή Περικλέους και ELMAS MEHMETEMIN και συγκεκριμένα οι ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνταν να αγωνισθούν γιατί σύμφωνα με την πιο πάνω Προκήρυξη δικαιούνταν να αγωνισθούν μέχρι 4 ποδοσφαιριστές μεταξύ 19 και 22 ετών και αγωνίσθηκαν 5.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Νέων Κ-19 Α’ Κατηγορίας ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – ΑΕΛ Λεμεσού /21.12.2025 (12η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΕΛ.