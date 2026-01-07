«Μεγάλη πρόκληση, χάσαμε από το ΑΠΟΕΛ με πέναλτι – Αν πω την άποψή μου, ίσως δεν αρέσει»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, Στιβ Κωνσταντινίδη, μετά την ήττα (1-0) στο κύπελλο από τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.

«Συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ για τη νίκη. Παλέψαμε, τα παιδιά έδωσαν όσα είχαν. Σε ένα μήνα που είμαι στην ομάδα νομίζω βελτιώσαμε πολλά πράγματα. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Σαλαμίνα και βλέπουμε μπροστά. Δεν φοβηθήκαμε, παίξαμε με θάρρος και ψυχραιμία. Σίγουρα υπάρχει διαφορά με το ΑΠΟΕΛ. Είχαμε δοκάρι στο τέλος, είχαμε και κάποιες άλλες φάσεις. Ο τερματοφύλακας μας έκανε εξαιρετική εμφάνιση όπως όλα τα παιδιά. Ήταν μεγάλη πρόκληση, ήρθαμε εδώ και χάσαμε 1-0 από το ΑΠΟΕΛ με πέναλτι. Δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες» ανάφερε.

Σε ερώτηση για ποιο λόγο πιστεύει δεν είχε πρόταση από μεγάλη ομάδα, είπε: «Νομίζω ότι πρέπει να τους ρωτήσετε εσείς. Εμένα αν με ρωτήσεις κάτι θα πω την άποψή μου και αυτό ίσως δεν αρέσει».