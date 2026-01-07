ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Μεγάλη πρόκληση, χάσαμε από το ΑΠΟΕΛ με πέναλτι – Αν πω την άποψή μου, ίσως δεν αρέσει»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Μεγάλη πρόκληση, χάσαμε από το ΑΠΟΕΛ με πέναλτι – Αν πω την άποψή μου, ίσως δεν αρέσει»

Τι είπε ο προπονητής της ΑΠΕΑ για την πρόκληση της ομάδας του απέναντι στον ΑΠΟΕΛ και πώς απάντησε για προτάσεις από μεγάλες ομάδες

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, Στιβ Κωνσταντινίδη, μετά την ήττα (1-0) στο κύπελλο από τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.

«Συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ για τη νίκη. Παλέψαμε, τα παιδιά έδωσαν όσα είχαν. Σε ένα μήνα που είμαι στην ομάδα νομίζω βελτιώσαμε πολλά πράγματα. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Σαλαμίνα και βλέπουμε μπροστά. Δεν φοβηθήκαμε, παίξαμε με θάρρος και ψυχραιμία. Σίγουρα υπάρχει διαφορά με το ΑΠΟΕΛ. Είχαμε δοκάρι στο τέλος, είχαμε και κάποιες άλλες φάσεις. Ο τερματοφύλακας μας έκανε εξαιρετική εμφάνιση όπως όλα τα παιδιά. Ήταν μεγάλη πρόκληση, ήρθαμε εδώ και χάσαμε 1-0 από το ΑΠΟΕΛ με πέναλτι. Δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες» ανάφερε.

Σε ερώτηση για ποιο λόγο πιστεύει δεν είχε πρόταση από μεγάλη ομάδα, είπε: «Νομίζω ότι πρέπει να τους ρωτήσετε εσείς. Εμένα αν με ρωτήσεις κάτι θα πω την άποψή μου και αυτό ίσως δεν αρέσει».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛΚΥΠΕΛΛΟΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κύπελλο Coca-Cola: Τα πρώτα τρία εισιτήρια και τι ακολουθεί

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Αφαίρεση βαθμών, κεκλεισμένων και αποκλεισμός ενός χρόνου για το ξύλο στον δαιτητή

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρόκριση της Ένωσης επί του Εθνικού

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πέρασε στα προημιτελικά του κυπέλλου ο ΟΦΗ και βρίσκει την ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

«Αυτά έχει το ποδόσφαιρο»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

«Οι προηγούμενες μέρες ήταν δύσκολες και περίεργες, προχωράμε…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Μεγάλη πρόκληση, χάσαμε από το ΑΠΟΕΛ με πέναλτι – Αν πω την άποψή μου, ίσως δεν αρέσει»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι τα κατάφερε ο ΑΠΟΕΛ απέναντι στην ΑΠΕΑ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ζόρικη πρόκριση της Πάφος FC με «ήρωα» τον Άντερσον

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Απόλυτα ξεκάθαρος για τις μεταγραφές ο Γκαρσία, με μήνυμα προς τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στο κύπελλο «πετάει» η Ένωση και με διπλό στην οκτάδα!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ο Ακρίτας τη ζόρισε αλλά ο Άντερσον ανακούφισε την Πάφος FC

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Απέκλεισε την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου ο προβληματικός ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Άδραξε την ευκαιρία για κατασκοπεία με σκοπό το 3/3

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σκόραρε και σε τρίτη διοργάνωση ο Πέπε, αυτή τη φορά όχι με πέναλτι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη