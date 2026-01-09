Έγραψε ιστορία το Μαρόκο του Ελ Κααμπί: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μετά από 21 χρόνια

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το ταξίδι του προς την κορυφή και τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής για πρώτη φορά μετά από 50 ολόκληρα χρόνια, συνεχίζει ακάθεκτο το Μαρόκο!

Το βράδυ της Παρασκευής (09/01) τα «λιοντάρια του Άτλας» πανηγύρισαν την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας άνετα και απόλυτα δίκαια με σκορ 2-0 του Καμερούν στο «Stade Prince Moulay Abdallah» του Ραμπάτ!

Οι οικοδεσπότες του θεσμού δεν επέτρεψαν σε κανένα σημείο του αγώνα στην αντίπαλο ομάδα να αμφισβητήσει τη κυριαρχία τους στον αγωνιστικό χώρο, εξ ου και το γεγονός πως το Καμερούν δεν είχε καμία τελική προσπάθεια στον στόχο και προς την εστία του Μπόνο!

Το σύνολο του Ουαλίντ Ρεγκραγκί άνοιξε το σκορ στο 26ο λεπτό με κοντινή προβολή του Μπραχίμ Ντίας έπειτα από κεφαλιά-ασίστ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί! Μάλιστα, ο στράικερ του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετικά δραστήριος μέχρι και το 67ο λεπτό που βγήκε αλλαγή, δημιουργώντας πολλές επικίνδυνες στιγμές για την αντίπαλη άμυνα. Μάλιστα, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου λίγο έλειψε να πετύχει το τέταρτο γκολ του στη διοργάνωση, αστοχώντας από πλεονεκτική θέση.

Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο 45λεπτο, με το Μαρόκο να έχει οπισθοχωρήσει για να διαφυλάξει το προβάδισμά του, χωρίς όμως να απειλείται ουσιαστικά ποτέ από το Καμερούν. Στο 74ο λεπτό και πάλι από στημένη φάση, οι τυπικά φιλοξενούμενοι «καθάρισαν» την υπόθεση νίκης με δυνατό συρτό σουτ του Σαϊμπάρι από τη μεγάλη περιοχή, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ενζαζουλί, γράφοντας το 2-0!

Κάπως έτσι, η παρέα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια και το 2004 όταν και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, περιμένοντας πλέον να μάθει τον αντίπαλό της από την αυριανή αναμέτρηση ανάμεσα στην Αλγερία και τη Νιγηρία.

sport-fm.gr

