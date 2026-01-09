ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παίρνει μεγάλο ταλέντο από τη Σάντος η Τότεναμ

Παίρνει μεγάλο ταλέντο από τη Σάντος η Τότεναμ

Ο 19χρονος Σόουζα της Σάντος φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με την Τότεναμ που θα καταβάλει το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει.

Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τότεναμ ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Σάντος για τον Ζοάο Βίκτορ Ντε Σόουζα αντί 15 εκατομμυρίων.

Ο Βραζιλιάνος που αγωνίζεται ως αριστερό μπακ φέρεται να συμφώνησε να φορέσει των φανέλα των Spurs. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Σάντος και εντάχθηκε στη πρώτη ομάδα το 2024. Μέχρι στιγμής έχει σημειώσει 56 εμφανίσεις συνολικά, ενώ έχει στο ενεργητικό του δύο γκολ και έξι ασίστ. Επίσης έχει 12 εμφανίσεις με την Κ17 της Εθνικής Βραζιλίας.

Συζητήσεις υπήρχαν εδώ και καιρό καθώς ο Σόουζα ήταν στα ραντάρ της ομάδας του Τόμας Φρανκ και το οριστικό deal φαίνεται πως επετεύχθη. Το βήμα στην Premier League είναι δίχως αμφιβολία ένα μεγάλο βήμα για το ανερχόμενο ταλέντο της Βραζιλίας. Ο Σόουζα καταφτάνει στο Λονδίνο για να ενισχύσει μια σημαντική θέση στην ομάδα.

Όσον αφορά το παιχνίδι του, τού αρέσει να προωθείται όταν του δίνεται η ευκαιρία και διαθέτει εντυπωσιακή ταχύτητα. Παίρνει ρίσκα όταν έχει την μπάλα, ανεβαίνοντας ψηλά στο γήπεδο αξιοποιώντας την ταχύτητα και την τεχνική του για να αντιμετωπίζει τους αντιπάλους του.

