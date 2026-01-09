ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αλέξανδρος Τοφαλίδης: «Το 2026 θέλω να κερδίσω μετάλλια για την Κύπρο»

Αλέξανδρος Τοφαλίδης: «Το 2026 θέλω να κερδίσω μετάλλια για την Κύπρο»

Αρκετά ικανοποιημένος από την περσινή αγωνιστική χρονιά δηλώνει ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης, ο πρώτος Κύπριος ξιφομάχος που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες Τονίζει ότι το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά αγωνιστικής εξέλιξης, όπου είχε στόχο τη βελτίωση τεχνικών και τακτικών στοιχείων, ενόψει της νέας χρονιάς 2026, όπου θα βρεθεί να αγωνίζεται σε πιο σημαντικούς αγώνες συγκριτικά με το 2025.

Ο 32χρονος ξιφομάχος του Foil (Ξίφος Ασκήσεως) το 2025 σημείωσε σημαντικές επιτυχίες, με κορυφαία στιγμή τη νίκη του στο διεθνές τουρνουά Birmingham στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, κατέλαβε την 9η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μπαχρέιν.

«Το 2025 συμμετείχα, με αξιόλογες εμφανίσεις, στο Ευρωπαϊκό και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου αντιμετώπισα και κορυφαίους αθλητές της παγκόσμιας κατάταξης, συμπεριλαμβανομένου του νούμερο τρία του κόσμου και του εν ενεργεία Παγκόσμιου Πρωταθλητή», ανέφερε ο Κύπριος ξιφομάχος.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Τοφαλίδη για τη φετινή χρονιά περιλαμβάνει τους Μεσογειακούς Αγώνες, τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Ξιφασκίας, καθώς και τα Ευρωπαϊκό και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Για τον ίδιο, οι διοργανώσεις αυτές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για την κατάκτηση μεταλλίων και διακρίσεων για την Κύπρο σε μεγάλες διοργανώσεις, ενόψει της έναρξης της περιόδου Ολυμπιακής πρόκρισης για το «Λος Άντζελες 2028», η οποία ξεκινάει το 2027.

Ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης την προσεχή βδομάδα 12-16 Ιανουαρίου θα βρίσκεται στην Κύπρο για παρουσίαση του βιβλίου του «Fighting For Your Dream», στη Λευκωσία στο Ολυμπιακό Μέγαρο τη Δευτέρα (12/1 – 17:00), στην Αραδίππου στην Πρότυπη Αθλητική Βιβλιοθήκη  του Ιδρύματος «Αθλείν» την Τρίτη (13/1 – 19:00) και στη Λεμεσό, στις προπονητικές εγκαταστάσεις της Ξιφασκίας, στο Σπύρος Κυπριανού, την Τετάρτη (14/1 – 19:00), σε μια διαδραστική διάλεξη για ξιφομάχους.

Την Πέμπτη (15/1) θα παραστεί στις Ετήσιες Βραβεύσεις της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, αφού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ήταν ένας εκ των υποψήφιων για τον τίτλο του Κορυφαίου Αθλητή.

