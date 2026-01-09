LIVE: ΑΕΛ - Ομόνοια 0-1

Με ντέρμπι ανοίγει η αυλαία της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με την ΑΕΛ να υποδέχεται την Ομόνοια στο στάδιο «Alphamega».

Το τριφύλλι θα επιδιώξει να πάρει το τρίτο διαδοχικό του τρίποντο διπλασιάζοντας τις νίκες επί των γαλαζοκιτρίνων (5-0 τον πρώτο γύρο στο ΓΣΠ), προκειμένου να διατηρήσει την κορυφή ανεξαρτήτως των υπόλοιπων αποτελεσμάτων, την ώρα που η ομάδα της Λεμεσού θα επιχειρήσει να πάρει... εκδίκηση για τη βαριά ήττα του πρώτου γύρου και να πανηγυρίσει δεύτερη σερί νίκη για να πιάσει (ίσως προσωρινά) τον Απόλλωνα στην έκτη θέση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος ημιχρόνου

45+2' Νέα ευκαιρία για την ΑΕΛ με σουτ του Νατέλ, κόντραρε, κόρνερ.

45' Τεράστια φάση για την ΑΕΛ με κοντινή δυνατή κεφαλιά του Σάβο μετά από μπαλιά του Κονσεϊσάο, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Φαμπιάνο!

-Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος.

35' Πρώτη αξιόλογη ευκαιρία για την ΑΕΛ με σουτ του Κονσεϊσάο από το ύψος της περιοχής, σε ετοιμότητα ο Φαμπιάνο που μάζεψε.

29' Αναγκαστική αλλαγή για την Ομόνοια, Χατζηγιοβάνης αντί Σεμέδο.

-Αντιμετωπίζει πρόβλημα ο Σεμέδο και ζήτησε αλλαγή. Ετοιμάζεται ο Χατζηγιοβάνης.

20' ΓΚΟΛ, 1-0 η Ομόνοια με τον Γιόβετιτς! Με κοντινό πλασέ με τη μία μετά από εκτέλεση φάουλ του Τάνκοβιτς στο δεύτερο δοκάρι.

13' Πρώτη καλή ευκαιρία στο ματς με εκτέλεση φάουλ του Τάνκοβιτς και δύσκολη επέμβαση του Οτσόα.

9' Φαλτσαριστό πλασέ του Γιόβετιτς από πλάγια θέση, ψηλά έξω.

7' Σουτ του Κονσεϊσάο, έβαλε την κόντρα ο Κίτσος.

5' Σουτ του Μασούρα, παρενέβη ο Σεμέδο, δεν βρήκε στόχο.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΕΛ: Οτσόα, Κέλερ, Στεφάνοβιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Κονσεϊσάο, Μπόγκνταν, Νταβόρ, Γκλάβτσιτς, Σινγκ, Νατέλ, Σάβο.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Αγκουζούλ, Παναγιώτου, Κίτσος, Άιτινγκ, Εβάντρο, Γιόβετιτς, Τάνκοβιτς, Σεμέδο (29΄ Χατζηγιοβάνης), Μαέ.

ΣΚΟΡΕΡ: - / 20' Γιόβετιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Srdjan Jovanovic

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος