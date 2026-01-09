ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: ΑΕΛ - Ομόνοια 0-1

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: ΑΕΛ - Ομόνοια 0-1

Με ντέρμπι ανοίγει η αυλαία της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με την ΑΕΛ να υποδέχεται την Ομόνοια στο στάδιο «Alphamega».

Το τριφύλλι θα επιδιώξει να πάρει το τρίτο διαδοχικό του τρίποντο διπλασιάζοντας τις νίκες επί των γαλαζοκιτρίνων (5-0 τον πρώτο γύρο στο ΓΣΠ), προκειμένου να διατηρήσει την κορυφή ανεξαρτήτως των υπόλοιπων αποτελεσμάτων, την ώρα που η ομάδα της Λεμεσού θα επιχειρήσει να πάρει... εκδίκηση για τη βαριά ήττα του πρώτου γύρου και να πανηγυρίσει δεύτερη σερί νίκη για να πιάσει (ίσως προσωρινά) τον Απόλλωνα στην έκτη θέση.

Η εξέλιξη του αγώνα 

Τέλος ημιχρόνου

45+2' Νέα ευκαιρία για την ΑΕΛ με σουτ του Νατέλ, κόντραρε, κόρνερ.

45' Τεράστια φάση για την ΑΕΛ με κοντινή δυνατή κεφαλιά του Σάβο μετά από μπαλιά του Κονσεϊσάο, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Φαμπιάνο!

-Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος.

35' Πρώτη αξιόλογη ευκαιρία για την ΑΕΛ με σουτ του Κονσεϊσάο από το ύψος της περιοχής, σε ετοιμότητα ο Φαμπιάνο που μάζεψε.

29' Αναγκαστική αλλαγή για την Ομόνοια, Χατζηγιοβάνης αντί Σεμέδο.

-Αντιμετωπίζει πρόβλημα ο Σεμέδο και ζήτησε αλλαγή. Ετοιμάζεται ο Χατζηγιοβάνης.

20' ΓΚΟΛ, 1-0 η Ομόνοια με τον Γιόβετιτς! Με κοντινό πλασέ με τη μία μετά από εκτέλεση φάουλ του Τάνκοβιτς στο δεύτερο δοκάρι.

13' Πρώτη καλή ευκαιρία στο ματς με εκτέλεση φάουλ του Τάνκοβιτς και δύσκολη επέμβαση του Οτσόα.

9' Φαλτσαριστό πλασέ του Γιόβετιτς από πλάγια θέση, ψηλά έξω.

7' Σουτ του Κονσεϊσάο, έβαλε την κόντρα ο Κίτσος.

5' Σουτ του Μασούρα, παρενέβη ο Σεμέδο, δεν βρήκε στόχο.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΕΛ: Οτσόα, Κέλερ, Στεφάνοβιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Κονσεϊσάο, Μπόγκνταν, Νταβόρ, Γκλάβτσιτς, Σινγκ, Νατέλ, Σάβο.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Αγκουζούλ, Παναγιώτου, Κίτσος, Άιτινγκ, Εβάντρο, Γιόβετιτς, Τάνκοβιτς, Σεμέδο (29΄ Χατζηγιοβάνης), Μαέ.

ΣΚΟΡΕΡ: - / 20' Γιόβετιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Srdjan Jovanovic

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η κίνηση του Ροσένιορ που κέρδισε τις εντυπώσεις στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου στην Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαστική αλλαγή και αγωνία για Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με το όγδοο και την όγδοη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι παραλήπτες των Επάθλων και οι τιμηθέντες στη 53η Γιορτή Αρίστων της ΕΑΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εξαιρετικά αμφίβολος για τον τελικό με Μπαρτσελόνα ο Ρίντιγκερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ημερομηνίες που θα παρουσιαστούν τα μονοθέσια της F1 του 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Η PGMOL επανεξετάζει το θέμα του ελέγχου ναρκωτικών στους διαιτητές της

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Ομόνοια 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στις 21:00 και κάτι για Ντιουνκού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λισάντρο Μαρτίνες: «Ξεχωριστή για εμένα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σλοτ: «Δεν γνωρίζω τον Μαρτινέλι αλλά δείχνει καλός άνθρωπος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Παρτίζαν δάνεισε λεφτά... στην Παρτίζαν για να περάσει έλεγχο της UEFA!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με Σάβο η εντεκάδα της ΑΕΛ ενόψει Ομόνοιας

ΑΕΛ

|

Category image

Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της Ομόνοιας στο «Alphamega»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συμφώνησε με την Άρσεναλ για συμβόλαιο έως το 2031 ο Σάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη