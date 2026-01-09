Ο Μπεργκ ξεκαθάρισε το σκηνικό με Ντιουνκού

Ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας θα συνεχίσει να είναι ο Άλφα Ντιουνκού, κόντρα στη φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ώρες, μετά το κόψιμό του από την αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΚ.

Ο προπονητής των πρασίνων, Χένινγκ Μπεργκ, ρωτήθηκε μετά τον αγώνα για το τι συμβαίνει με τον παίκτη και αν θα πάρει άλλο στη θέση του η ομάδα της Λευκωσίας εφόσον αποχωρήσει και η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη.

«Όχι δεν νομίζω να φύγει ο Ντιονκού. Ήταν εκτός λόγω πειθαρχικού παραπτώματος» ανάφερε.