Ο Άγιαξ προσπαθεί να πάρει τον γιο του Ιμπραΐμοβιτς από τη Μίλαν

Ο Άγιαξ προσπαθεί να εντάξει στο ρόστερ του τον γιο του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς!

Όπως αποκάλυψαν ιταλικά Μέσα, η ομάδα του Άμστερνταμ έχει προσεγγίσει τη Μίλαν και διαπραγματεύεται για την απόκτηση του 19χρονου Μαξιμίλιαν, επιθυμώντας να τον πάρει ως δανεικό για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν, ενώ η πρότασή της περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού.

Ο Μαξ Ιμπραΐμοβιτς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τη Σουηδία και τις ακαδημίες της Χάμαρμπι, ενώ ανήκει στη Μίλαν από το 2022, χωρίς να έχει κάνει ακόμα το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, αλλά έχοντας αγωνιστεί με όλες τις «μικρές» ομάδες των «ροσονέρι».

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν έχει 17 εμφανίσεις με 5 γκολ και 4 ασίστ με τη δεύτερη ομάδα της Μίλαν, ενώ θυμίζουμε ότι στον Άγιαξ έχει αγωνιστεί και ο πατέρας του, Ζλάταν, την τριετία 2001-2004 και πριν μετακομίσει στην Ιταλία για χάρη της Γιουβέντους.

