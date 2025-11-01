ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Με τις αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής συνεχίζεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.

Η πρωτοπόρος Νέα Σαλαμίνα (16 βαθμούς) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον ΑΣΙΛ που βρίσκεται στην 4η θέση με 11 βαθμούς.

Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας ΠΑΕΕΚ - Σπάρτακος Κιτίου που θα διεξαχθεί το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στο Στάδιο «Κερύνεια / Επιστροφή» και θα αρχίσει στις 14:30.

Συνοπτικά το πρόγραμμα (14:30):

Διγενής Μόρφου - Αγία Νάπα

ΠΟ Ονήσιλος Αχυρώνας - Ηρακλής Γερολάκκου

ΜΕΑΠ - Δόξα Κατωκοπιάς

Χαλκάνορας - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

ΑΣΙΛ Λύσης - Νέα Σαλαμίνα

ΑΕΖ - Εθνικός Λατσιών

ΠΑΕΕΚ - Σπάρτακος Κιτίου

Ο αγώνας Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου και ώρα 16:00.

