Από ήττα σε ήττα η Ένωση που δεν λέει να σηκώσει κεφάλι

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η ήττα της Ένωσης από τον ΑΠΟΕΛ ήταν η 15η στο πρωτάθλημα σε 16 παιχνίδια. Σε άλλο ένα παιχνίδι δεν σκόραρε ενώ δέχθηκε ξανά βαριά ήττα με 3-0. Η Ένωση έχει την χειρότερη άμυνα και επίθεση. Ακολουθεί το παιχνίδι κυπέλλου της Τέταρτης με τον Εθνικό στο Δασάκι και έπειτα με τον Απόλλωνα την Κυριακή στο Τάσος Μάρκου για το πρωτάθλημα.

Ακάθεκτη για το ρεκόρ

Ουσιαστικά η ομάδα του Παραλιμνίου συνεχίζει ακάθεκτη να σπάει συνεχώς το πιο αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της. Μετά και την 16η αγωνιστική παραμένει χωρίς νίκη και με ένα μόλις βαθμό κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ούτε στο ντεμπούτο του Μαρκόφσκι

Ούτε στο ντεμπούτο του Μπόγιαν Μαρκόφσκι κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Ο Σκοπιανός προπονητής που ξεκίνησε με το αριστερό στάθηκε στα σοβαρά ατομικά λάθη που έγιναν που έφεραν και την βαριά ήττα.

Δεν είναι η ήττα

Δεν είναι η ήττα από τον ΑΠΟΕΛ που την χάλασε. Ήττες δέχθηκε πάρα πολλές και θα δεχθεί και άλλες. Είναι η προβληματική εμφάνιση με τα μεγάλα κενά σε όλες τις γραμμές που ουσιαστικά επαναλαμβάνεται σε άλλο ένα παιχνίδι. Βέβαια αυτή την φορά η ήττα από τον ΑΠΟΕΛ ήταν αναμενόμενη αφού ήταν και το απόλυτο αουτσάιντερ.

 

