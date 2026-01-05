ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτοί σφυρίζουν στο κύπελλο

Ορίστηκαν οι διαιτητές για τους αγώνες της Τετάρτης και της Πέμπτης.

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων της B’ Φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola  Α’, Β’ Κατηγορίας, που θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Ιανουαρίου 2026.

Τετάρτη, 07.01.2026 / 17:00

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Σολωμού Δημήτρης

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Τετάρτη, 07.01.2026 / 17:00

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Στάδιο: Δασάκι

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Τετάρτη, 07.01.2026 / 17:00

ΠΑΦΟΣ FC - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

Πέμπτη, 08.01.2026 / 17:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Σταύρου Ζωή

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

 

