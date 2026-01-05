Αυτοί σφυρίζουν στο κύπελλο
Ορίστηκαν οι διαιτητές για τους αγώνες της Τετάρτης και της Πέμπτης.
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων της B’ Φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola Α’, Β’ Κατηγορίας, που θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Ιανουαρίου 2026.
Τετάρτη, 07.01.2026 / 17:00
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Σολωμού Δημήτρης
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
Τετάρτη, 07.01.2026 / 17:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Στάδιο: Δασάκι
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
VAR: Αθανασίου Κυριάκος
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
Τετάρτη, 07.01.2026 / 17:00
ΠΑΦΟΣ FC - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης
4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
Πέμπτη, 08.01.2026 / 17:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Σταύρου Ζωή
Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη