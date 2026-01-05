Ανακοίνωση από την Πάφο για Καρσέδο και τοποθέτηση Ντουμπόφ

Ανακοίνωση από την Πάφος FC σχετικά με τη λύση της συνεργασίας της με τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο:

«Η Πάφος FC επιβεβαιώνει ότι ο προπονητής Juan Carlos Carcedo έκανε χρήση της συμβατικής ρήτρας που του επιτρέπει την εξαγορά του συμβολαίου του, καθώς και των συμβολαίων των δύο συνεργατών του, και αποφάσισε να αποχωρήσει από τον σύλλογο για ένα διαφορετικό πρότζεκτ.

Ο Juan Carlos Carcedo υπήρξε σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου.

Υπό την ηγεσία του, η Πάφος FC βίωσε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ύπαρξής της, κατακτώντας τα πρώτα τρόπαια στην ιστορία του συλλόγου, με επιτυχίες στις εγχώριες διοργανώσεις και πραγματοποιώντας σημαντικά βήματα προόδου στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Τα επιτεύγματα αυτά θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του συλλόγου.

Δήλωση του Προέδρου της Πάφος FC, Roman Dubov:

«Όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με τον Juan Carlos, είχαμε έναν πολύ ξεκάθαρο στόχο — να νικήσουμε και να χτίσουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου. Μαζί διανύσαμε μια απαιτητική αλλά εξαιρετικά σημαντική πορεία. Ο Juan Carlos συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Πάφος FC και θα κατέχει πάντοτε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου. Τον ευχαριστώ ειλικρινά, καθώς και τους συνεργάτες του, για τη δουλειά τους, για τα συναισθήματα και για τα τρόπαια που κατακτήσαμε μαζί, και του εύχομαι κάθε επιτυχία στο επόμενο στάδιο της καριέρας του.»

Η Πάφος FC εύχεται στον Juan Carlos Carcedo και στο προπονητικό του επιτελείο κάθε επιτυχία στο μέλλον, συνεχή επαγγελματική πρόοδο και νέες διακρίσεις. Θα παραμείνει για πάντα μέρος της ιστορίας του συλλόγου.

Παράλληλα, οι τελικοί όροι της μετάβασης και όλες οι σχετικές νομικές διαδικασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο σύλλογος θα ενημερώσει εκ νέου μόλις ολοκληρωθούν πλήρως όλα τα ζητήματα».