Απολογισμός, διεθνής παρουσία και νέοι στόχοι

Πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) στην οποία κατατέθηκε ο απολογισμός του Προέδρου για το 2025 όπως επίσης προτάσεις και εισηγήσεις για τις μελλοντικές δράσεις της Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, τα Μέλη της Επιτροπής προχώρησαν στην επικύρωση των Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης (18/12/2024), καθώς και στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2024, οι οποίες παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Γιώργο Αχιλλέως και εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Απολογισμός Προέδρου

Στον απολογισμό του, ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Αχιλλέως αναφέρθηκε εκτενώς στις δραστηριότητες και τις ενέργειες της Επιτροπής κατά τη χρονιά που πέρασε, τονίζοντας ότι μετά από μακρά περίοδο αδράνειας της Επιτροπής, έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για την επαναλειτουργία και ενδυνάμωση της, υπό την εποπτεία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διεθνή εκπροσώπηση της Επιτροπής, με τη συμμετοχή στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητών της ΔΟΕ, στο 8ο European Athletes’ Forum, καθώς και στην παρουσία στη Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών.

Σημαντική διάκριση για την Κύπρο αποτέλεσε και η εκλογή του Ντ. Λευκαρίτη Jr ως Μέλους της Επιτροπής Αθλητών των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (EOC).

Παράλληλα, ο Πρόεδρος παρουσίασε τις εσωτερικές δράσεις της Επιτροπής, οι οποίες περιλάμβαναν εκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα φορολογίας αθλητών σε συνεργασία με τη Deloitte, επαγγελματικής ποδηλασίας και αθλητικής ψυχολογίας, καθώς και τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ολυμπιακής Ημέρας.

Προτάσεις και εισηγήσεις

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκαν σημαντικές προτάσεις για το μέλλον της Επιτροπής. Η Επιτροπή ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΚΟΕ κ. Γεώργιο Χρυσοστόμου και τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου για την στενή συνεργασία και τη βοήθεια που παρέχουν στην Επιτροπή.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας της Επιτροπής κ. Άντρη Χριστοφόρου παρουσίασε τους στόχους για τη νέα χρονιά, με έμφαση στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για αθλητές σε θέματα αντι-ντόπινγκ, αθλητικής ψυχολογίας και safeguarding, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο και τη στήριξη της Επιτροπής προς την αθλητική κοινότητα.

Η Επιτροπή Αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής συνεχίζει με συνέπεια και όραμα το έργο της, με στόχο την ουσιαστική εκπροσώπηση και ενδυνάμωση των Κύπριων αθλητών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί για την ωφέλιμη και εποικοδομητική συνεργασία την ΟΠΑΠ Κύπρου (Diamond Partner) την Eurobank (Platinum Partner) και την PETROLINA (Gold Partner).