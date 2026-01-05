Το πρώτο φαβορί για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μπορεί το ζήτημα της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αναμένεται να ξεκαθαριστεί το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον διάδοχο του Ρούμπεν Αμορίν να μην προκαλεί προβληματισμό άμεσα στον σύλλογο, όμως ήδη οι πρώτες περιπτώσεις βρίσκονται στο τραπέζι.

Ακούστηκαν τα ονόματα των Ζινεντίν Ζιντάν και Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, βασικός υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Πορτογάλο είναι ο Όλιβερ Γκλάσνερ.

Πρόκειται για τον προπονητή που έχει «γράψει» τη δική του ιστορία με την Κρίσταλ Πάλας, όντας ο πρώτος και μοναδικός στην ιστορία της που της χάρισε το FA Cup.

Την έβγαλε στην Ευρώπη, μέσω προκριματικών του Europa Conference League, μοιάζει πως θα την οδηγήσει σε πρόκριση στους «16», πήρε το Κύπελλο Αγγλίας και εν συνεχεία, το Community Shield, που φυσικά και έχει σημασία για τους «αετούς».

Δεν θα συνεχίσει, ωστόσο, την καριέρα του στο «Σέλχαρστ Παρκ», έχει απορρίψει πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του και αναζητά μία νέα πρόκληση, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να φημολογείται πως τον έχει στην κορυφή της λίστας της. Αναμένουμε…

