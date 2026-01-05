ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το αστρονομικό πόσο που ξόδεψε η Μάντσεστερ σε προπονητές μετά τον Φέργκιουσον

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το αστρονομικό πόσο που ξόδεψε η Μάντσεστερ σε προπονητές μετά τον Φέργκιουσον

Ακριβά κόστισε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η απόφαση να προσλάβει τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί από το πρωί της Δευτέρας (5/1) ο Ρούμπεν Αμορίμ ύστερα από 14 μήνες στο τιμόνι της ομάδας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε χρειαστεί να καταβάλλει 11 εκατομμύρια ευρώ στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να προσλάβει τον Αμορίμ.

Με την απόλυσή του, οι κόκκινοι διάβολοι θα πρέπει να καταβάλλουν και το υπόλοιπο του συμβολαίου του, το οποίο αγγίζει περίπου τα 7.500.000 ευρώ ετησίως.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο σύλλογος πριν την απομάκρυνση του Αμορίμ είχε ήδη ξοδέψει περισσότερα από 57 εκατομμύρια ευρώ για τις αποζημιώσεις προπονητών από τότε που ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον άφησε τη θέση του το 2013.

Πηγή: sport24.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

