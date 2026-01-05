Έντονη δυσαρέσκεια της Μακάμπι για τον μάνατζερ του Ταϊρίκ: «Κόλπα και αντιεπαγγελματική στάση»!

Βράζουν στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον εκπρόσωπο του Αμερικανού σέντερ, όπως αναφέρουν τα Μέσα της χώρας, με τους Ισραηλινούς να κατηγορούν τον μάνατζερ του Ταϊρίκ Τζόουνς για κόλπα κάτω από το τραπέζι και αντιεπαγγελματική στάση προς την ομάδα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το «Sport5», η Μακάμπι Τελ Αβίβ τα είχε βρει με τον Ταϊρίκ από το Σάββατο (3/1) και περίμενε τον εκπρόσωπο του παίκτη να δώσει το «ΟΚ» για την πληρωμή της αποζημίωσης, με τον μάνατζερ του Αμερικανού άσου να έχει διαμυνήσει στην πλευρά των Ισραηλινών πως μόνο εκείνος μιλάει με την Παρτιζάν.

Οι άνθρωποι της Μακάμπι Τελ Αβίβ προσπάθησαν να κρατήσουν τις προχωρημένες συζητήσεις μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, με τη συμφωνία όμως να διαρρέει στα Μέσα και τον Ολυμπιακό να μπαίνει πιο δυναμικά στο κόλπο για την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Μάλιστα σύμφωνα με τους ανθρώπους της ισραηλινής ομάδας, ο μάνατζερ του Αμερικανού άσου στη συνέχεια δεν σήκωσε το τηλέφωνο στους ιθύνοντες της Μακάμπι Τελ Αβίβ, που κατάλαβαν πως πρόκειται για κόλπο από την πλευρά του, την στιγμή που ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε μιλήσει και με τον Όντεντ Κάτας και θα ήταν ο πρώτος ψηλός στο ρόστερ.

«Αυτό ήταν ένα απαίσιο κόλπο από κάποιον που τον εκπροσωπεί, ο οποίος συμφώνησε με τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν πράγματα εδώ που ξεπερνούν το μπάσκετ ή την επαγγελματική εύνοια του παίκτη. Δεν υπήρχε οικονομικό εμπόδιο, το αντίθετο μάλιστα - αναβαθμίσαμε κάθε προσφορά και ο ίδιος ο παίκτης μας είπε ρητά ότι ήθελε να γίνει. Ο Τάιρικ θα μπορούσε να είχε αναβαθμίσει την ομάδα», αναφέρουν πηγές από τη Μακάμπι.

Που μάλιστα κάνουν και την αυτοκριτική τους, τονίζοντας: «Η συμφωνία σφραγίστηκε το Σαββατοκύριακο. Ήταν απαραίτητο για έναν επαγγελματία να ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να "κλείσει" τη συμφωνία, κάτι που δεν συνέβη. Αυτό θα μπορούσε να είχε αντίκτυπο και να αποφασίσει το θέμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, έπρεπε να πάμε στο Βελιγράδι, να είμαστε επιθετικοί για να κλείσουμε την ερμητική συμφωνία, και υπήρξε ένα λάθος».

Πηγή: sdna.gr