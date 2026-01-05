Ανακοίνωση από τη Σπαρτάκ Μόσχας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

«Νέος προπονητής της Σπάρτακ ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Ο Ισπανός υπέγραψε συμβόλαιο με τους ερυθρόλευκους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Το 2012, ο Καρσέδο εργάστηκε για την Σπάρτακ ως βοηθός του Ουνάι Έμερι.

Με την Πάφο, τον προηγούμενο σύλλογό του, ως επικεφαλής προπονητής κατέκτησε το Κυπριακό Πρωτάθλημα, κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών και έφτασε στη φάση των ομίλων του Champions League. Καλώς ήρθες πίσω στη Σπαρτάκ Juan Carlos!».