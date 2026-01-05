ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Έως το 2029 η αποπληρωμή του Τετέ, κράτησε 20% ο Παναθηναϊκός»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Έως το 2029 η αποπληρωμή του Τετέ, κράτησε 20% ο Παναθηναϊκός»

Λεπτομέρειες της συμφωνίας Παναθηναϊκού-Γκρέμιο για την πώληση του Τετέ δίνουν οι Βραζιλιάνοι.

Θέμα χρόνου είναι να επισημοποιηθεί η αποχώρηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ από τον Παναθηναϊκό, καθώς οι Πράσινοι τα έχουν βρει σε όλα με την Γκρέμιο για την πώληση του 25χρονου άσου. 

Το Τριφύλλι θα εισπράξει ουσιαστικά πίσω τα χρήματα που είχε δώσει για να τον αποκτήσει πριν 1,5 χρόνο, συν ένα επιπλέον μικρό ποσό, με το deal να φτάνει τα 6,2 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρουν στη Βραζιλία. 

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εντουάρντο Γκαμπάρντο, η αποπληρωμή του συγκεκριμένου ποσό θα γίνει μέχρι το 2029, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει κι ένα ποσοστό της τάξης του 20% σε μελλοντική πώληση του Τετέ. 

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Βραζιλιάνος άσος αναμένεται μέσα στην εβδομάδα στο Πόρτο Αλέγκρε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του. 

Πηγή: sdna.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καθυστερεί ο Ροζίνιορ στην Τσέλσι, πάει με ΜακΦάρλαν και στο επόμενο ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Για αυτούς τους δύο λόγους δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός τη EuroLeague στο ΟΑΚΑ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Άρης: Ψηλά στη λίστα και ο Τσούμπερ

Ελλάδα

|

Category image

Οριστικά παίκτης της ΑΕΚ ο Βάργκα που πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ

Ελλάδα

|

Category image

Μεγάλη ζημιά για Γκβάρντιολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνέχισε αήττητη η Πετρολίνα ΑΕΚ κερδίζοντας τον Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Πέμπτο ροζ φύλλο για την Ανόρθωση, επικράτησε εντός της ΕΝΠ

Κύπρος

|

Category image

Ο Σαλάχ «σφράγισε» στην παράταση την πρόκριση της Αιγύπτου στους «8»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμία συζήτηση για πιθανή ανταλλαγή του Ντέιβις μεταξύ Χοκς και Μάβερικς

NBA

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ανάλυση της διαιτησίας του Αντρέα Γεωργίου στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπάρχουν στιγμές που σκορπάει... τρόμο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο πρώτος παίκτης της Γιουνάιτεντ που μίλησε για την απόλυση του Αμορίν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Σέλτικ απέλυσε τον προπονητή σε χρόνο ρεκόρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι: Δίνει 135 εκατομμύρια λίρες για Βινίσιους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη