«Έως το 2029 η αποπληρωμή του Τετέ, κράτησε 20% ο Παναθηναϊκός»

Θέμα χρόνου είναι να επισημοποιηθεί η αποχώρηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ από τον Παναθηναϊκό, καθώς οι Πράσινοι τα έχουν βρει σε όλα με την Γκρέμιο για την πώληση του 25χρονου άσου.

Το Τριφύλλι θα εισπράξει ουσιαστικά πίσω τα χρήματα που είχε δώσει για να τον αποκτήσει πριν 1,5 χρόνο, συν ένα επιπλέον μικρό ποσό, με το deal να φτάνει τα 6,2 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρουν στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εντουάρντο Γκαμπάρντο, η αποπληρωμή του συγκεκριμένου ποσό θα γίνει μέχρι το 2029, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει κι ένα ποσοστό της τάξης του 20% σε μελλοντική πώληση του Τετέ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Βραζιλιάνος άσος αναμένεται μέσα στην εβδομάδα στο Πόρτο Αλέγκρε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

