«Κουτουρού», αυτό είναι το πλάνο

Αναμένεις από ομάδες της Α΄ Κατηγορίας να κινούνται με ένα πλάνο, σε όλα τα επίπεδα. Ανεξαρτήτως αν αυτό πετυχαίνει ή όχι. Με εξαίρεση μερικές, το πλάνο που ακολουθούν οι περισσότερες είναι του «κουτουρού». Και το πιο απίστευτο είναι πως, οι πιθανότητες να αποτύχουν είναι πολλές και το ξέρουν. Όμως, εξακολουθούν να το ακολουθούν. Και να ρίχνουν τις ευθύνες στους… προηγούμενους.

Δυστυχώς σε κάποιες ομάδες έμειναν πολύ λίγοι να ενδιαφέρονται. και όταν δεν υπάρχει έλεγχος, είναι πιο εύκολο να γίνουν σφάλματα. Όχι ηθελημένα. Που μερικές φορές πληρώνονται ακριβά. Το είδαμε στο παρελθόν, γίνεται στο παρόν και πολύ δύσκολα θα αποφευχθούν στο μέλλον.

Kρίστοφερ