Κονούρ: «Ο Λιβάι Γκαρσία προτάθηκε στον Παναθηναϊκό»

Ο σοβαρός τραυματισμός του Σίριλ Ντέσερς είναι πιθανό να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην αγορά για την απόκτηση επιθετικού και το πρώτο σενάριο από το εξωτερικό ήδη κάνει την εμφάνισή του.

Σύμφωνα με τον γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, στους Πράσινους προτάθηκε ο Λιβάι Γκαρσία.

Ο διεθνής επιθετικός από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο, πωλήθηκε πριν έναν χρόνο από την ΑΕΚ για τη Σπαρτάκ Μόσχας έναντι 18,7 εκατ. ευρώ, αλλά στη ρωσική ομάδα δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι με την επένδυσή τους.

Όπως σημειώνεται από τον Κονούρ, ο 28χρονος άσος "λέγεται ότι ταιριάζει στα "θέλω" του Ράφα Μπενίτεθ", ενώ η Σοπαρτάκ είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο δανεισμού του με υψηλό ενοίκιο, ρήτρα αγοράς αλλά και πλήρη κάλυψη του συμβολαίου του που φτάνει τα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τη φετινή σεζόν ο Λιβάι μετράει 6 γκολ και 3 ασίστ σε συνολικά 18 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

