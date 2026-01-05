ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μέχρι πότε μπορούν να πάρουν παίκτες απο ΝΒΑ οι ομάδες της Euroleague

Μέχρι πότε μπορούν να πάρουν παίκτες απο ΝΒΑ οι ομάδες της Euroleague

Θυμηθείτε τις ημερομηνίες, μέχρι τις οποίες οι ομάδες της Euroleague μπορούν να κάνουν μια μεταγραφή.

Ο Ολυμπιακός έκανε την μεταγραφή που ήθελε, αυτή του Ταϊρίκ Τζόουνς, προλαβαίνοντας την προθεσμία που υπάρχει για να δηλώσει στο ρόστερ του παίκτη που αγωνιζόταν σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας.

Η σημερινή ημέρα είναι η μια, προθεσμία από την Euroleague για μια της ομάδας να δηλώσει έναν παίκτη στο ρόστερ της, την οποία οι φίλοι των ομάδων της οφείλουν να θυμούνται.

Ωστόσο, σήμερα, δεν τελειώνει και το δικαίωμα για τις ομάδες της Λίγκας να προχωρήσουν σε μια απόκτηση παίκτη και να μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν στα παιχνίδια της Euroleague και στο Final-4.

Υπάρχει και μία δεύτερη ημερομηνία, την οποία θα πρέπει να προλάβουν οι ομάδες της λίγκας εάν θέλουν να κάνουν μια προσθήκη στο ρόστερ τους από κάποια άλλη λίγκα, δηλαδή το ΝΒΑ, την Κίνα κτλ.

Αυτή είναι η 25η Φεβρουαρίου του 2026, δηλαδή, η ημέρα διεξαγωγής της πρώτης αναμέτρησης της 29ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Έτσι, με αφορμή τη δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πως προσπαθεί για μία μεταγραφική βόμβα, οι πράσινοι εάν δεν κάνουν κάτι σήμερα από την Euroleague που η αλήθεια είναι πως οι πιθανότητες είναι λίγες λόγω και των διαθέσιμων παικτών, μπορούν μέχρι τότε, προς το τέλος Φεβρουαρίου να κάνουν την κίνησή τους.

Δηλαδή, έναν μήνα και 20 ημέρες ακόμη περιθώριο…

Πηγή: sport-fm.gr

 

Διαβαστε ακομη