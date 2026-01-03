ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χωρίς φρένο η Νέα Σαλαμίνα, σπουδαία απόδραση για ΠΑΕΕΚ, πεντάρα η Ομόνοια 29Μ

Τι έφερε η πρότελευταία στροφή της α΄ φάσης στο πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας.

Τη 12η της νίκη σε δεκατέσσερα παιχνίδια πανηγύρισε η Νέα Σαλαμίνα που πέτυχε διπλό επί της Αγίας Νάπας, στο σπουδαίο ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής. Επικράτησε με 1-2 και έτσι παρέμεινε αήττητη, με τη διαφορά από την 3η ομάδα στη βαθμολογία να είναι 13 βαθμούς. Ουσιαστικά αρχίζει να ράβει... κοστούμι για τα σαλόνια.

Σπουδαία νίκη που την έφερε στη 2η θέση σημείωσε η ΠΑΕΕΚ επί του Διγενή Μόρφου που έπεσε και εκτός οκτάδας, μία στροφή πριν διαμορφωθούν οι δύο ομίλοι. 

Από εκεί και πέρα, βαθμολογικό άλμα σημείωσε η Ομόνοια 29ης Μαΐου που σημείωσε πεντάρα επί του ουραγού Αχυρώνα/Ονήσιλου.

Σάββατο 14:30

Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα 0-2

Διγενής Μόρφου - ΠΑΕΕΚ 0-2

MEAΠ-ΑΕΖ 1-0

Αχ./Ονήσιλος-Ομόνοια 29Μ 0-5

Χαλκάνορας-ΑΣΙΛ 1-2

ΑΠΕΑ Ακρ.-Εθνικός Λατσιών 3-0

Ηρακλής Γερ.-Σπάρτακος 1-1

Κυριακή 04/01

14:30 Δόξα-Καρμιώτισσα

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Νέα Σαλαμίνα 38

2. ΠΑΕΕΚ 26

3. Αγία Νάπα 25

4. Δόξα 24

5. Ομόνοια 29Μ 23

6. ΑΣΙΛ 22

7. Καρμιώτισσα 21

8. ΜΕΑΠ 21

9. Διγενής Μόρφου 20

10. ΑΠΕΑ Ακρ. 18

11. Χαλκάνορας 16

12. Σπάρτακος 13

13. Ηρακλής 13

14. Εθνικός Λατσιών 12

15. ΑΕΖ 9

16. Αχ./Ονήσιλος 4

