Β' Κατηγορία: Τελική ευθεία για το τέλος της πρώτης φάσης

Τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας και η επόμενη αγωνιστική ίσως αποδειχτεί καθοριστική.

Δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε, στον πρώτο όμιλο θέση έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά η πρωτοπόρος και αήττητη Νέα Σαλαμίνα και η δεύτερη της κατάταξης Αγία Νάπα. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν το Σάββατο στην Αγία Νάπα.

Κάποιες ομάδες που ακολουθούν, έχουν προβάδισμα για συμμετοχή στον πρώτο όμιλο και ο απολογισμός της 14ης αγωνιστικής θα ξεκαθαρίσει περισσότερο το σκηνικό.

Εκτός όμως από το Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα και άλλες ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη οκτάδα θα συναντηθούν μεταξύ τους και θα έχουμε τους αγώνες Δόξα Κατωκοπιάς - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών και Διγενής Μόρφου - ΠΑΕΕΚ. 

Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας του Διγενή με την ΠΑΕΕΚ.

Συνοπτικά το πρόγραμμα του Σαββάτου (14:30):

Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Εθνικός Λατσιών

Ηρακλής Γερολάκκου - Σπάρτακος Κιτίου

Διγενής Μόρφου - ΠΑΕΕΚ 

ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - Ομόνοια 29Μ

ΜΕΑΠ - ΑΕΖ Ζακακίου

Χαλκάνορας - ΑΣΙΛ Λύσης

Ο αγώνας Δόξα Κατωκοπιάς - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται και το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής της πρώτης φάσης:

Σάββατο 10.01.2026 (14:30)

ΑΣΙΛ – Αγία Νάπα

ΑΕΖ – Χαλκάνορας

Ομόνοια 29Μ – ΜΕΑΠ

ΠΑΕΕΚ – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος

Σπάρτακος Κιτίου – Διγενής Μόρφου

Καρμιώτισσα – Ηρακλής Γερολάκκου

Νέα Σαλαμίνα – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

Κυριακή 11.01.2026 (14:30)

Εθνικός Λατσιών – Δόξα Κατωκοπιάς (απευθείας από τη Cytavision)

 

