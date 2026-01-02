Β’ Κατηγορία: Τελική ευθεία για το τέλος της πρώτης φάσης
Τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας και η επόμενη αγωνιστική ίσως αποδειχτεί καθοριστική.
Δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε, στον πρώτο όμιλο θέση έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά η πρωτοπόρος και αήττητη Νέα Σαλαμίνα και η δεύτερη της κατάταξης Αγία Νάπα. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν το Σάββατο στην Αγία Νάπα.
Κάποιες ομάδες που ακολουθούν, έχουν προβάδισμα για συμμετοχή στον πρώτο όμιλο και ο απολογισμός της 14ης αγωνιστικής θα ξεκαθαρίσει περισσότερο το σκηνικό.
Εκτός όμως από το Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα και άλλες ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη οκτάδα θα συναντηθούν μεταξύ τους και θα έχουμε τους αγώνες Δόξα Κατωκοπιάς - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών και Διγενής Μόρφου - ΠΑΕΕΚ.
Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας του Διγενή με την ΠΑΕΕΚ.
Συνοπτικά το πρόγραμμα του Σαββάτου (14:30):
Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Εθνικός Λατσιών
Ηρακλής Γερολάκκου - Σπάρτακος Κιτίου
Διγενής Μόρφου - ΠΑΕΕΚ
ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - Ομόνοια 29Μ
ΜΕΑΠ - ΑΕΖ Ζακακίου
Χαλκάνορας - ΑΣΙΛ Λύσης
Ο αγώνας Δόξα Κατωκοπιάς - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026.
Υπενθυμίζεται και το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής της πρώτης φάσης:
Σάββατο 10.01.2026 (14:30)
ΑΣΙΛ – Αγία Νάπα
ΑΕΖ – Χαλκάνορας
Ομόνοια 29Μ – ΜΕΑΠ
ΠΑΕΕΚ – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος
Σπάρτακος Κιτίου – Διγενής Μόρφου
Καρμιώτισσα – Ηρακλής Γερολάκκου
Νέα Σαλαμίνα – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
Κυριακή 11.01.2026 (14:30)
Εθνικός Λατσιών – Δόξα Κατωκοπιάς (απευθείας από τη Cytavision)