Ιδού πότε θα έρθει ο νέος προπονητής στο Μάντσεστερ

Λίγο… υπομονή πρέπει να κάνουν οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο αντικαταστάτης του Ρούμπεν Αμορίν μπορεί να καθυστερήσει έως και έξι ολόκληρους μήνες. Έτσι λένε τουλάχιστον, οι πρώτες πληροφορίες!

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και ο David Ornstein, η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» σκέφτεται να περιμένει έως και το καλοκαίρι, ώστε να φέρει έναν νέο προπονητή στον πάγκο της ομάδας.