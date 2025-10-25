Β' Κατηγορία: Άνοιξε τις αποστάσεις η Νέα Σαλαμίνα (αποτελέσματα/βαθμολογία)

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύσκολη αλλά σπουδαίας σημασίας νίκη πανηγύρισε η Νέα Σαλαμίνα η οποία επικράτησε με 1-0 του Χαλκάνορα στο στάδιο «Αμμόχωστος» για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.

Οι ερυθρόλευκοι, οι οποίοι πήραν το τρίποντο χάρη στο γκολ του Κυπριανού στο 20ό λεπτό ενώ είχαν πρωταγωνιστή και τον Λάρα (απέκρουσε πέναλτι του Οκκαρίδη στο 5΄ και είχε καθοριστική επέμβαση στο 90+4΄), άνοιξαν μάλιστα τις διαφορές από τους διώκτες τους.

Συγκεκριμένα η πρωτοπόρος ομάδα της Αμμοχώστου πήγε στο +4 από τη δεύτερη ΠΑΕΕΚ, η οποία «κόλλησε» στο 0-0 με την Αγία Νάπα, στο +6 από τον Διγενή Μόρφου, ο οποίος ισοφαρίστηκε στο 89΄ από τον Ηρακλή Γερολάκου (1-1) καθώς και επίσης στο +6 από τη Δόξα, ο αγώνας της οποίας με τον Αχυρώνα Ονήσιλο στην Περιστερώνα δεν διεξήχθη λόγω απουσίας γιατρού και η τύχη του θα κριθεί από τον αθλητικό δικαστή.

Θυμίζουμε ότι η αγωνιστική ξεκίνησε χθες Παρασκευή με τις νίκες των ΜΕΑΠ επί της ΑΠΕΑ (2-1) και του Εθνικού Λατσιών κόντρα στον ΑΣΙΛ (1-0) ενώ ολοκληρώνεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις Καρμιώτισσα-ΑΕΖ και Σπάρτακος Κιτίου-Ομόνοια 29Μ.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Παρασκευή 24/10

  • ΑΠΕΑ - ΜΕΑΠ 1-2
  • Eθνικός Λατσιών - ΑΣΙΛ 1-0

Σάββατο 25/10

  • Νέα Σαλαμίνα - Χαλκάνορας 1-0
  • Ηρακλής Γερολάκου - Διγενής Μόρφου 1-1
  • Αγία Νάπα - ΠΑΕΕΚ 0-0
  • Δόξα - Αχυρώνας Ονήσιλος (ακυρώθηκε)

Κυριακή 26/10

  • 14:30 Καρμιώτισσα - ΑΕΖ
  • 14:30 Σπάρτακος Κιτίου - Ομόνοια 29Μ

Η βαθμολογία

  1. 1. Νέα Σαλαμίνα 16
  2. 2. ΠΑΕΕΚ 12
  3. 3. Διγενής Μόρφου 10
  4. 4. Δόξα 10 (-1 αγώνα)
  5. 5. Καρμιώτισσα 9 (-1 αγώνα)
  6. 6. Εθνικός Λατσιών 9
  7. 7. ΑΣΙΛ 8
  8. 8. Ομόνοια 29Μ 8 (-1 αγώνα)
  9. 9. Αγία Νάπα 9
  10. 10. Σπάρτακος Κιτίου 8 (-1 αγώνα)
  11. 11. ΜΕΑΠ 7
  12. 12. ΑΠΕΑ 7
  13. 13. Χαλκάνορας 6
  14. 14. Ηρακλής Γερολάκκου 2
  15. 15. ΑΕΖ 1 (-1 αγώνα)
  16. 16.Αχυρώνας Ονήσιλος 0 (-1 αγώνα)

