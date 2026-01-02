ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σπουδαία κίνηση για την Κρίσταλ Πάλας: Αγοράσε τον Μπρέναν Τζόνσον από την Τότεναμ!

Σε μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει η Κρίσταλ Πάλας, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο αγοράζει τον Μπρέναν Τζόνσον από την Τότεναμ!

Η Κρίσταλ Πάλας είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφές στην ιστορία της, αποκτώντας τον Μπρέναν Τζόνσον από την Τότεναμ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες έχει ήδη επιτευχθεί και ο παίκτης έχει συμφωνήσει στους προσωπικούς του όρους.

Το ποσό της μεταγραφής φτάνει τα 33,5 εκατομμύρια λίρες, που αντιστοιχούν περίπου σε 39,2 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον Τζόνσον την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Κρίσταλ Πάλας. Η πρώτη φάση των ιατρικών εξετάσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη ανακοίνωση.

Η απόκτηση του Τζόνσον αποτελεί σημαντικό βήμα στο στρατηγικό πλάνο της ομάδας για ενίσχυση του ρόστερ και δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου για τα επόμενα χρόνια. Ο 24χρονος επιθετικός φημίζεται για την ταχύτητα, τη δημιουργικότητα και την ικανότητά του να σκοράρει, στοιχεία που θα προσθέσουν νέα δυναμική στην επίθεση της Κρίσταλ Πάλας.

Με τη φανέλα της Τότεναμ, η οποία τον αγόρασε τον Γενάρη του 2023 έναντι 55 εκατομμυρίων ευρώ από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Τζόνσον έχει κάνει συνολικά 106 εμφανίσεις, σκοράροντας 27 γκολ και μοιράζοντας 18 ασίστ.

sportfm.gr

Διαβαστε ακομη