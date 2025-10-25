Δεν ξεκίνησε το Δόξα - Αχυρώνας Ονήσιλος και το κρίνει ο αθλητικός δικαστής
Ακυρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Δόξα και Αχυρώνα Ονήσιλο η οποία ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει στις 15:00 στην Περιστερώνα.
Ο αγώνας δεν ξεκίνησε ποτέ ένεκα απουσίας γιατρού από το γήπεδο καθώς παρότι αρχικώς δόθηκε χρόνος για την άφιξή του, εντέλει δεν εμφανίστηκε και ο ρεφ αποφάσισε τη μη διεξαγωγή της αναμέτρησης.
Ως εκ τούτου η τύχη του αγώνα θα κριθεί από τον αθλητικό δικαστή της ΚΟΠ Αριστοτέλη Βρυωνίδη.