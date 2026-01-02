Stoiximan: Ντέρμπι «αιωνίων» στην Ευρωλίγκα και Ομόνοια Αραδίππου-ΕΝΥ με Super ενισχυμένες αποδόσεις

Αγώνα για την 16η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan και το ντέρμπι αιωνίων για την 19η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό Πειραιώς περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στο Αντώνης Παπαδόπουλος στο ντέρμπι των χαμηλών στρωμάτων της βαθμολογικής κατάταξης του κυπριακού πρωταθλήματος η Ομόνοια Αραδίππου υποδέχεται στις 19:00 την Ένωση Νέων Ύψωνα με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.44 στη νίκη των γηπεδούχων, 3.26 στην ισοπαλία και 3.52 στην επικράτηση της φιλοξενούμενης ομάδας. Το να μπουν πέραν των 2,5 γκολ στον αγώνα δίνεται στα 2.20 και το να μπει πέραν του 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο στα 3.20.

Στις 21:15 στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.62 στη νίκη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, 10.75 στην ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και 2.47 στην νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να έχει ο Nikola Milutinov από 9 ριμπάουντ και άνω προσφέρεται στα 2.47 και το να πετύχει ο Cedi Osman από 17 πόντους και άνω στα 2.87.

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός να πετύχει ο Kendrick Nunn από 21 πόντους και άνω και ο Sasha Vezenkov από 18 πόντους και άνω δίνεται στα 4.05, ενώ ο συνδυασμός να έχει ο Cedi Osman τουλάχιστον 2 εύστοχα τρίποντα και ο Evan Fournier τουλάχιστον 3 εύστοχα τρίποντα αποτιμάται στα 3.95.

