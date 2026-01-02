ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ντέρμπι «αιωνίων» στην Ευρωλίγκα και Ομόνοια Αραδίππου-ΕΝΥ με Super ενισχυμένες αποδόσεις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ντέρμπι «αιωνίων» στην Ευρωλίγκα και Ομόνοια Αραδίππου-ΕΝΥ με Super ενισχυμένες αποδόσεις

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Αγώνα για την 16η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan και το ντέρμπι αιωνίων για την 19η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό Πειραιώς περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στο Αντώνης Παπαδόπουλος στο ντέρμπι των χαμηλών στρωμάτων της βαθμολογικής κατάταξης του κυπριακού πρωταθλήματος η Ομόνοια Αραδίππου υποδέχεται στις 19:00 την Ένωση Νέων Ύψωνα με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.44 στη νίκη των γηπεδούχων, 3.26 στην ισοπαλία και 3.52 στην επικράτηση της φιλοξενούμενης ομάδας. Το να μπουν πέραν των 2,5 γκολ στον αγώνα δίνεται στα 2.20 και το να μπει πέραν του 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο στα 3.20.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις 21:15 στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.62 στη νίκη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, 10.75 στην ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και 2.47 στην νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.  

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να έχει ο Nikola Milutinov από 9 ριμπάουντ και άνω προσφέρεται στα 2.47 και το να πετύχει ο Cedi Osman από 17 πόντους και άνω στα 2.87.

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός να πετύχει ο Kendrick Nunn από 21 πόντους και άνω και ο Sasha Vezenkov από 18 πόντους και άνω δίνεται στα 4.05, ενώ ο συνδυασμός να έχει ο Cedi Osman τουλάχιστον 2 εύστοχα τρίποντα και ο Evan Fournier τουλάχιστον 3 εύστοχα τρίποντα αποτιμάται στα 3.95.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μίλησε στην αρχή και στο τέλος ο ψυχωμένος Ολυμπιακός και έφυγε με νίκη-δήλωση από την ντερμπάρα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Στην Μπόρνμουθ μέχρι το τέλος της σεζόν ο Φρέιζερ Φόρστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλωσόρισες 2026, καλωσήρθες πίσω Cyprus League By Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διάψευση για Λιβάι Γκαρσία!

Ελλάδα

|

Category image

Ολοταχώς για άμεση ένταξη στον Παναθηναϊκό ο Παντελίδης!

Ελλάδα

|

Category image

Οι δηλώσεις Σατσιά - Ροδάθα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεράστια νίκη της Ομόνοιας Αραδίππου στο πρώτο του 2026

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πάει για το... μπαμ με Τσούμπερ η Κηφισιά!

Ελλάδα

|

Category image

«Χρυσό» τρίποντο στο φινάλε για την Ομόνοια Αραδίππου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκλεισε 17χρονο ταλέντο από την Αούστρια Βιέννης η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Παρί ετοιμάζει πρόταση για Καρέτσα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Πράσινο φως από Παναθηναϊκό στα 6.5 εκατ. της Γκρέμιο για Τετέ»

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Η αποστολή για «Στέλιος Κυριακίδης»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρώτη συνέντευξη του Μαρκόσκι στην ΕΝΠ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στην Αθήνα την Κυριακή ο Βάργκα για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη