O Μαρτίνς υπολογίζει κανονικά στους Σάβο και Παρούτη ενόψει Εθνικού

Ο Ούγκο Μαρτίνς θα μπορεί να έχει κανονικά στη διάθεσή του τα δύο νέα αποκτήματα της ομάδας, Ζακαρία Σάβο και Δανιήλ Παρούτη, για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας.

Οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν πλέον ολοκληρώσει την εγγραφή τους και είναι έτοιμοι να ταξιδέψουν μαζί με την ομάδα στο Δασάκι.

Η τελική αποστολή για τον αγώνα θα ανακοινωθεί αργότερα σήμερα το απόγευμα.