ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O Μαρτίνς υπολογίζει κανονικά στους Σάβο και Παρούτη ενόψει Εθνικού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

O Μαρτίνς υπολογίζει κανονικά στους Σάβο και Παρούτη ενόψει Εθνικού

Στη διάθεση του Πορτογάλου τα νέα αποκτήματα της ΑΕΛ

Ο Ούγκο Μαρτίνς θα μπορεί να έχει κανονικά στη διάθεσή του τα δύο νέα αποκτήματα της ομάδας, Ζακαρία Σάβο και Δανιήλ Παρούτη, για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας.

Οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν πλέον ολοκληρώσει την εγγραφή τους και είναι έτοιμοι να ταξιδέψουν μαζί με την ομάδα στο Δασάκι. 

Η τελική αποστολή για τον αγώνα θα ανακοινωθεί αργότερα σήμερα το απόγευμα.

Κατηγορίες

ΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το Super Cup

Ελλάδα

|

Category image

Μίλησε ανοιχτά για το Μπόρνμουθ – Άρσεναλ ο Αρτέτα: Δύο θα λείπουν, όλοι περιμένουν… νέα του Ραίς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μια «ανάσα» από τη πρώτη της χειμερινή μεταγραφή η Λίβερπουλ - Κλείνει τον Ορντονιέζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

O Μαρτίνς υπολογίζει κανονικά στους Σάβο και Παρούτη ενόψει Εθνικού

ΑΕΛ

|

Category image

«Ίσως εξαντλήσουμε το όριο των τεσσάρων μεταγραφών, αν βρούμε τους παίκτες που θέλουμε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ευθύνη με Ολυμπιακό Ήθος / Η Κύπρος στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αυτή είναι η κορυφαία 11άδα των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ντέρμπι «αιωνίων» στην Ευρωλίγκα και Ομόνοια Αραδίππου-ΕΝΥ με Super ενισχυμένες αποδόσεις

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Daily Mail: «Μουζακίτης όπως... Βεράτι»!

Ελλάδα

|

Category image

Ματθαίου: «Δύσκολη περίοδος ο Ιανουάριος, αν γίνουν κινήσεις θα είναι ουσίας»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το ρεκόρ 16 χρόνων του Ρονάλντο που χάθηκε μέσα στο 2025!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σπουδαία κίνηση για την Κρίσταλ Πάλας: Αγοράσε τον Μπρέναν Τζόνσον από την Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Τζιρόνα εξετάζει τον Ελ Κααμπί»

Ελλάδα

|

Category image

Ο απολογισμός και το «αύριο» της ΑΕΚ μέσα από τα λόγια του Δημητρίου - Τι είπε για Ανγκιέλσκι

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη