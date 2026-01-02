Το ρεκόρ 16 χρόνων του Ρονάλντο που χάθηκε μέσα στο 2025!

Το 2025 αποτελεί και επίσημα παρελθόν και μαζί του πήρε και ένα ρεκόρ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που κράταγε επί 16 ολόκληρα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα ο Πορτογάλος επιθετικός, ο οποίος έχει βάλει στόχο να ξεπεράσει το ορόσημο των 1000 γκολ καριέρας (βρίσκεται αισίως στα 957) κατάφερε να σκοράρει την χρονιά που μας πέρασε 41! γκολ. Ωστόσο έφτασε σε αυτόν τον αριθμό χωρίς να πετύχει αυτό που πετυχαίνει κάθε χρόνο από 2009, που δεν είναι άλλο από το χατ τρικ.

Και όμως για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια ο 40χρονος πλέον σούπερ σταρ δεν μπόρεσε να σκοράρει εις τριπλούν σε ένα μόνο επίσημο αγώνα για τον σύλλογο ή την χώρα που εκπροσωπεί.

Gazzetta.gr