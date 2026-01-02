ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μια «ανάσα» από τη πρώτη της χειμερινή μεταγραφή η Λίβερπουλ - Κλείνει τον Ορντονιέζ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μια «ανάσα» από τη πρώτη της χειμερινή μεταγραφή η Λίβερπουλ - Κλείνει τον Ορντονιέζ

Έτοιμη για τη πρώτη της μεταγραφική κίνηση είναι η Λίβερπουλ, η οποία φέρεται να έχει καταλήξει σε οριστική συμφωνία με τον 21χρονο αμυντικό.

Πολύ κοντά στη πρώτη της μεταγραφική κίνηση για τον Ιανουάριο βρίσκεται η Λίβερπουλ, καθώς σύμφωνα με πολλαπλές πηγές και δημοσιεύματα από το εξωτερικό έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον Ζοέλ Ορντονιέζ κι ετοιμάζει πρόταση στην Κλαμπ Μπριζ ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, για να λύσει το σημαντικό ζήτημα που υπάρχει στο κέντρο της άμυνας της. 

Με τον Τζιοβάνι Λεόνι να είναι εδώ και καιρό εκτός, λόγω ρήξης χιαστών, αλλά και το μέλλον του Ιμπραχίμα Κονατέ να μοιάζει αβέβαιο, μιας και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του και δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία για ανανέωσή του, η Λίβερπουλ εξετάζει τις επιλογές της για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

Ο Ζοέλ Ορντονιέζ είναι από το Εκουαδόρ και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Είναι δεξιοπόδαρος και με ύψος 1,88 μ., έχει εξαιρετική αντίληψη του γηπέδου. Διακρίνεται για τον δυναμισμό και την ένταση που βγάζει στα παιχνίδια ένας εναντίον ενός. Αν και δεν ξεχωρίζει για την ταχύτητά του, καλύπτει αυτή την αδυναμία με το ποδοσφαιρικό του μυαλό, ενώ στα 21 του χρόνια έχει ήδη καθιερωθεί ως αναντικατάστατος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι συμπαίκτης με τον Χρήστο Τζόλη στην ομάδα του Βελγίου.

 

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το Super Cup

Ελλάδα

|

Category image

Μίλησε ανοιχτά για το Μπόρνμουθ – Άρσεναλ ο Αρτέτα: Δύο θα λείπουν, όλοι περιμένουν… νέα του Ραίς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μια «ανάσα» από τη πρώτη της χειμερινή μεταγραφή η Λίβερπουλ - Κλείνει τον Ορντονιέζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

O Μαρτίνς υπολογίζει κανονικά στους Σάβο και Παρούτη ενόψει Εθνικού

ΑΕΛ

|

Category image

«Ίσως εξαντλήσουμε το όριο των τεσσάρων μεταγραφών, αν βρούμε τους παίκτες που θέλουμε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ευθύνη με Ολυμπιακό Ήθος / Η Κύπρος στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αυτή είναι η κορυφαία 11άδα των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ντέρμπι «αιωνίων» στην Ευρωλίγκα και Ομόνοια Αραδίππου-ΕΝΥ με Super ενισχυμένες αποδόσεις

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Daily Mail: «Μουζακίτης όπως... Βεράτι»!

Ελλάδα

|

Category image

Ματθαίου: «Δύσκολη περίοδος ο Ιανουάριος, αν γίνουν κινήσεις θα είναι ουσίας»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το ρεκόρ 16 χρόνων του Ρονάλντο που χάθηκε μέσα στο 2025!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σπουδαία κίνηση για την Κρίσταλ Πάλας: Αγοράσε τον Μπρέναν Τζόνσον από την Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Τζιρόνα εξετάζει τον Ελ Κααμπί»

Ελλάδα

|

Category image

Ο απολογισμός και το «αύριο» της ΑΕΚ μέσα από τα λόγια του Δημητρίου - Τι είπε για Ανγκιέλσκι

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη