Μια «ανάσα» από τη πρώτη της χειμερινή μεταγραφή η Λίβερπουλ - Κλείνει τον Ορντονιέζ

Πολύ κοντά στη πρώτη της μεταγραφική κίνηση για τον Ιανουάριο βρίσκεται η Λίβερπουλ, καθώς σύμφωνα με πολλαπλές πηγές και δημοσιεύματα από το εξωτερικό έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον Ζοέλ Ορντονιέζ κι ετοιμάζει πρόταση στην Κλαμπ Μπριζ ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, για να λύσει το σημαντικό ζήτημα που υπάρχει στο κέντρο της άμυνας της.

Με τον Τζιοβάνι Λεόνι να είναι εδώ και καιρό εκτός, λόγω ρήξης χιαστών, αλλά και το μέλλον του Ιμπραχίμα Κονατέ να μοιάζει αβέβαιο, μιας και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του και δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία για ανανέωσή του, η Λίβερπουλ εξετάζει τις επιλογές της για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

Ο Ζοέλ Ορντονιέζ είναι από το Εκουαδόρ και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Είναι δεξιοπόδαρος και με ύψος 1,88 μ., έχει εξαιρετική αντίληψη του γηπέδου. Διακρίνεται για τον δυναμισμό και την ένταση που βγάζει στα παιχνίδια ένας εναντίον ενός. Αν και δεν ξεχωρίζει για την ταχύτητά του, καλύπτει αυτή την αδυναμία με το ποδοσφαιρικό του μυαλό, ενώ στα 21 του χρόνια έχει ήδη καθιερωθεί ως αναντικατάστατος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι συμπαίκτης με τον Χρήστο Τζόλη στην ομάδα του Βελγίου.

