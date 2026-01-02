Ευθύνη με Ολυμπιακό Ήθος / Η Κύπρος στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (Πρόεδρος Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής) «Συμμετέχουμε και στηρίζουμε, ηθικά και πρακτικά, τον ρόλο ευθύνης που η πατρίδα μας αναλαμβάνει»

Με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου τονίζει τη σημαντικότητα της στιγμής και επισημαίνει πως η ΚΟΕ θα συμμετάσχει και θα στηρίξει τον ρόλο ευθύνης που η χώρα μας αναλαμβάνει.

Ακολουθεί η σχετική δήλωση του προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

«Νιώθω την υποχρέωση να ευχηθώ στην κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ευδόκιμο έργο προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης. Είναι αναμφίβολα μια ιστορική στιγμή για τη μικρή μας πατρίδα, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία για δεύτερη φορά από την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια ιδιαίτερα δύστροπη περίοδο. Η ειρήνη, η συνεργασία, η φιλία, η κατανόηση, η αδελφικότητα, η αξιοπρέπεια και η δίκαιη αντιμετώπιση των κρατών-μελών και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θεμελιακές αξίες, οι οποίες πηγάζουν και από το πνεύμα το Ολυμπισμού. Ο αθλητισμός στην πιο ιδανική του έκφραση στη βάση των αξιών του Ολυμπισμού επιδιώκει μια ειρηνική κοινωνία που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Συνεπώς ως Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετέχουμε και στηρίζουμε, ηθικά και πρακτικά τον ρόλο ευθύνης που η πατρίδα μας αναλαμβάνει».

 

Διαβαστε ακομη