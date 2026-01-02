Μίλησε ανοιχτά για το Μπόρνμουθ – Άρσεναλ ο Αρτέτα: Δύο θα λείπουν, όλοι περιμένουν… νέα του Ραίς!

Για τους τραυματισμούς που απασχολούν την Άρσεναλ μίλησε ο Μικέλ Αρτέτα, ενόψει της αναμέτρησης με την Μπόρνμουθ. Η ομάδα του Ισπανού αντιμετωπίζει ξανά κάποια... θέματα, με μεγαλύτερο αυτό του Ντέκλαν Ράις. Το γόνατό του δε δείχνει καλά και άπαντες είναι στις επάλξεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο τεχνικός της Άρσεναλ έκανε γνωστή την απουσία τόσο του Μοσκέρα όσο και του Καλαφιόρι, με την αμυντική γραμμή των «κανονιέρηδων» να είναι ξανά λειψή. Εκτός από αυτούς τους δύο, προφανώς, πολλές ερωτήσεις έγιναν και τον Ντέκλαν Ράις. Ο Άγγλος μέσος έχει ένα πρήξιμο στο γόνατο και όλοι έχουν... αγχωθει.

Ο Αρτέτα με τη σειρά του είπε πως:

«Το πρήξιμο στο γόνατό του δεν έχει υποχωρήσει ακόμη»

«Έχουμε ακόμη μία προπόνηση σήμερα, ας δούμε πως θα είναι και πως θα νιώθει»

«Το σίγουρο είναι, πως η αναμέτρηση με την Άστον Βίλα ήρθε πολύ… νωρίς για εκείνον»

England365