Daily Mail: «Μουζακίτης όπως... Βεράτι»!

Στο αφιέρωμά τους για τον Χρήστο Μουζακίτη, οι Άγγλοι στάζουν μέλι για τα προσόντα του και βλέπουν ομοιότητες με τον Ιταλό σταρ, ενώ τονίζουν ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν θα τον αφήσει να φύγει δίχως... μάχη, «όμως αργά ή γρήγορα είναι βέβαιο ότι θα τον δούμε να αγωνίζεται σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης»

Αναλυτικά το αφιέρωμα για τον 19χρονο άσο των Πειραιωτών:

«Το ανερχόμενο αστέρι του Ολυμπιακού παρουσιάζει μια εμφανή ομοιότητα με τον Μάρκο Βεράτι και όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια του, οι συγκρίσεις με τον πρώην Ιταλό οργανωτή γίνονται ακόμη πιο έντονες.

Ο Μουζακίτης είναι ποδοσφαιριστής κλάσης. Λίγοι παίκτες στην ηλικία του – έκλεισε τα 19 ανήμερα τα Χριστούγεννα – μπορούν να ελέγχουν τον ρυθμό ενός αγώνα, όμως για τον «Μούζα» αυτό μοιάζει να βγαίνει αβίαστα, την ώρα που έχει ήδη καταγράψει επτά συμμετοχές με την Εθνική ανδρών.

Για τους ουδέτερους, αποτελεί πραγματικά κρίμα το γεγονός ότι αυτή η γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών δεν κατάφερε να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο όλα δείχνουν πως τα καλύτερα είναι μπροστά.

Ο Μουζακίτης έχει ήδη δει ένας ακόμη ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, τον επιθετικό Χαράλαμπο Κωστούλα, να μετακομίζει στην Premier League για λογαριασμό της Μπράιτον, η οποία απέκτησε επίσης τον 19χρονο, Στέφανο Τζίμα, από τη Νυρεμβέργη.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν θα άφηνε τον Μουζακίτη να φύγει χωρίς μάχη, όμως αργά ή γρήγορα είναι βέβαιο ότι θα τον δούμε να αγωνίζεται σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης».

SDNA