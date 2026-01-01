Χαμός για τον πρώτο σκόρερ

Με δύο αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της α’ φάσης του πρωταθλήματος β’ κατηγορίας, πέραν του ενδιαφέροντος για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδό τους στην Α’ κατηγορία (σ.σ. πέραν της Νέας Σαλαμίνας που ξεχώρισε, οι υπόλοιποι είναι κοντά βαθμολογικά), υπάρχει ενδιαφέρον και για τον πρώτο σκόρερ.

Εκεί κι αν γίνεται χαμός, αφού κανένας ποδοσφαιριστής δεν έχει ξεχωρίσει, καθώς πέντε παίκτες έχουν πετύχει από επτά τέρματα, ενώ αρκετοί άλλοι είναι πολύ κοντά.

Εδώ αναλυτικά όλοι οι σκόρερ:

https://cfa.com.cy/Gr/topscorer/65409592