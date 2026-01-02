Ματθαίου: «Δύσκολη περίοδος ο Ιανουάριος, αν γίνουν κινήσεις θα είναι ουσίας»

Στην επόμενη μέρα και στο απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί στρέφει την προσοχή της η Πάφος, με τον εκπρόσωπο Τύπου της ομάδας, Χριστόφορο Ματθαίου, να τοποθετείται για όλα τα ανοικτά ζητήματα μιλώντας στον Supersport 104 και την εκπομπή «Δώδεκα στα ΣΠΟΡ»

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα: «Ελπίζω το 2026 να φέρει χαρά και υγεία σε όλο τον κόσμο και πολλές επιτυχίες στην Πάφο. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι με τον Απόλλωνα και πρέπει να παρουσιαστούμε πολύ συγκεντρωμένοι για να κερδίσουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε με το μομέντουμ που πήγαμε στη διακοπή. Εκτός από τον Λάνγκα, όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι»

Για την ενίσχυση και συγκεκριμένα για τους Ιωάννου και Κάστανο: «Θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη υπομονή για τις προσθήκες και αν γίνουν. Είναι δύσκολη η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου που χρειάζεται μελέτη. Αν αποκτηθεί κάποιος ποδοσφαιριστής θα πρέπει να αποχωρήσει άλλο. Είναι δύσκολες περιπτώσεις, χωρίς να επιβεβαιώνω ή να διαψεύδω. Θα χρειαστεί χρόνος γενικότερα στη μεταγραφική περίοδο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το ρόστερ και το μόνο σίγουρο είναι αν γίνουν μεταγραφές θα είναι ουσίας».

Αν υπάρχει ενδιαφέρον για ποδοσφαιριστές της ομάδας: «Είναι αναμενόμενο και λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον για τους ποδοσφαιριστές μας. Είναι και αυτός ένας παράγοντας που ίσως να επηρεάσει το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ιανουαρίου».