ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ματθαίου: «Δύσκολη περίοδος ο Ιανουάριος, αν γίνουν κινήσεις θα είναι ουσίας»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ματθαίου: «Δύσκολη περίοδος ο Ιανουάριος, αν γίνουν κινήσεις θα είναι ουσίας»

Οι τοποθετήσεις του Χριστόφορου Ματθαίου

Στην επόμενη μέρα και στο απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί στρέφει την προσοχή της η Πάφος, με τον εκπρόσωπο Τύπου της ομάδας, Χριστόφορο Ματθαίου, να τοποθετείται για όλα τα ανοικτά ζητήματα μιλώντας στον Supersport 104 και την εκπομπή «Δώδεκα στα ΣΠΟΡ»

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα: «Ελπίζω το 2026 να φέρει χαρά και υγεία σε όλο τον κόσμο και πολλές επιτυχίες στην Πάφο. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι με τον Απόλλωνα και πρέπει να παρουσιαστούμε πολύ συγκεντρωμένοι για να κερδίσουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε με το μομέντουμ που πήγαμε στη διακοπή. Εκτός από τον Λάνγκα, όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι»

Για την ενίσχυση και συγκεκριμένα για τους Ιωάννου και Κάστανο: «Θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη υπομονή για τις προσθήκες και αν γίνουν. Είναι δύσκολη η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου που χρειάζεται μελέτη. Αν αποκτηθεί κάποιος ποδοσφαιριστής θα πρέπει να αποχωρήσει άλλο. Είναι δύσκολες περιπτώσεις, χωρίς να επιβεβαιώνω ή να διαψεύδω. Θα χρειαστεί χρόνος γενικότερα στη μεταγραφική περίοδο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το ρόστερ και το μόνο σίγουρο είναι αν γίνουν μεταγραφές θα είναι ουσίας».

Αν υπάρχει ενδιαφέρον για ποδοσφαιριστές της ομάδας: «Είναι αναμενόμενο και λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον για τους ποδοσφαιριστές μας. Είναι και αυτός ένας παράγοντας που ίσως να επηρεάσει το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ιανουαρίου».

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μίλησε στην αρχή και στο τέλος ο ψυχωμένος Ολυμπιακός και έφυγε με νίκη-δήλωση από την ντερμπάρα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Στην Μπόρνμουθ μέχρι το τέλος της σεζόν ο Φρέιζερ Φόρστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλωσόρισες 2026, καλωσήρθες πίσω Cyprus League By Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διάψευση για Λιβάι Γκαρσία!

Ελλάδα

|

Category image

Ολοταχώς για άμεση ένταξη στον Παναθηναϊκό ο Παντελίδης!

Ελλάδα

|

Category image

Οι δηλώσεις Σατσιά - Ροδάθα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεράστια νίκη της Ομόνοιας Αραδίππου στο πρώτο του 2026

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πάει για το... μπαμ με Τσούμπερ η Κηφισιά!

Ελλάδα

|

Category image

«Χρυσό» τρίποντο στο φινάλε για την Ομόνοια Αραδίππου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκλεισε 17χρονο ταλέντο από την Αούστρια Βιέννης η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Παρί ετοιμάζει πρόταση για Καρέτσα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Πράσινο φως από Παναθηναϊκό στα 6.5 εκατ. της Γκρέμιο για Τετέ»

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Η αποστολή για «Στέλιος Κυριακίδης»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρώτη συνέντευξη του Μαρκόσκι στην ΕΝΠ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στην Αθήνα την Κυριακή ο Βάργκα για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη