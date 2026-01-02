«Η Τζιρόνα εξετάζει τον Ελ Κααμπί»

Ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο μεταγραφικό παζάρι είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, καθώς οι εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό, αλλά εσχάτως και με το Μαρόκο στο Κόπα Άφρικα, τον έχουν φέρει στην επικαιρότητα. Ο Μαροκινός φορ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, γεγονός που τον καθιστά δελεαστικό στόχο.

Στις ομάδες που ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν έχει προστεθεί και η ισπανική Τζιρόνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας transferfeed.

Η ομάδα της La Liga, στην οποία αγωνίζεται και ο Αζεντίν Ουναΐ, δίνει μάχη για την παραμονή της στην κατηγορία και φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Μάλιστα, το κόστος μιας ενδεχόμενης μεταγραφής του Ελ Κααμπί τον Ιανουάριο υπολογίζεται στα 12 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η Τζιρόνα φέρεται να εξετάζει την απόκτηση του 32χρονου Μαροκινού επιθετικού Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ως λύση άμεσης ενίσχυσης με στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού.

Η μεταγραφή χαρακτηρίζεται περίπλοκη, καθώς υπάρχουν αρκετά εμπόδια, μεταξύ των οποίων το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, το οποίο βρίσκεται στους τελευταίους έξι μήνες του, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και η Μαρσέιγ καθώς και ομάδες από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Ελ Κααμπί έχει ενημερώσει τον Ολυμπιακό ότι προτεραιότητά του είναι να παραμείνει στην Ελλάδα, εφόσον ικανοποιηθούν οι οικονομικές του απαιτήσεις, ενώ δημοσιεύματα του Δεκεμβρίου 2025 αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός έχει θέσει ως ελάχιστο τίμημα πώλησης τα 12 εκατ. ευρώ».

SDNA