ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Η Τζιρόνα εξετάζει τον Ελ Κααμπί»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Η Τζιρόνα εξετάζει τον Ελ Κααμπί»

Στο κυνήγι του Ελ Κααμπί αυτόν τον Ιανουάριο, μπαίνει και η Τζιρόνα.

Ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο μεταγραφικό παζάρι είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, καθώς οι εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό, αλλά εσχάτως και με το Μαρόκο στο Κόπα Άφρικα, τον έχουν φέρει στην επικαιρότητα. Ο Μαροκινός φορ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, γεγονός που τον καθιστά δελεαστικό στόχο.

Στις ομάδες που ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν έχει προστεθεί και η ισπανική Τζιρόνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας transferfeed.

Η ομάδα της La Liga, στην οποία αγωνίζεται και ο Αζεντίν Ουναΐ, δίνει μάχη για την παραμονή της στην κατηγορία και φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Μάλιστα, το κόστος μιας ενδεχόμενης μεταγραφής του Ελ Κααμπί τον Ιανουάριο υπολογίζεται στα 12 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η Τζιρόνα φέρεται να εξετάζει την απόκτηση του 32χρονου Μαροκινού επιθετικού Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ως λύση άμεσης ενίσχυσης με στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού. 

Η μεταγραφή χαρακτηρίζεται περίπλοκη, καθώς υπάρχουν αρκετά εμπόδια, μεταξύ των οποίων το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, το οποίο βρίσκεται στους τελευταίους έξι μήνες του, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και η Μαρσέιγ καθώς και ομάδες από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Ελ Κααμπί έχει ενημερώσει τον Ολυμπιακό ότι προτεραιότητά του είναι να παραμείνει στην Ελλάδα, εφόσον ικανοποιηθούν οι οικονομικές του απαιτήσεις, ενώ δημοσιεύματα του Δεκεμβρίου 2025 αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός έχει θέσει ως ελάχιστο τίμημα πώλησης τα 12 εκατ. ευρώ».

 

SDNA

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα και Αραδίππου-ΕΝΥ με Super Ενισχυμένες Αποδόσεις

EUROLEAGUE

|

Category image

Το ρεκόρ 16 χρόνων του Ρονάλντο που χάθηκε μέσα στο 2025!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σπουδαία κίνηση για την Κρίσταλ Πάλας: Αγοράσε τον Μπρέναν Τζόνσον από την Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Τζιρόνα εξετάζει τον Ελ Κααμπί»

Ελλάδα

|

Category image

Ο απολογισμός και το «αύριο» της ΑΕΚ μέσα από τα λόγια του Δημητρίου - Τι είπε για Ανγκιέλσκι

ΑΕΚ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Κανείς δεν μου ζητάει να κερδίσω άμεσα, αλλά θα πετύχω στον Παναθηναϊκό»

Ελλάδα

|

Category image

Η Βίνους Γουίλιαμς επιστρέφει στο Australian Open με wild card, πρώτη συμμετοχή μετά από πέντε χρόνια

Τένις

|

Category image

Θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Απέρριψε τρεις προτάσεις λόγω Γκρέμιο ο Τετέ»

Ελλάδα

|

Category image

Tραυματισμένος σοβαρά 19χρονος ποδοσφαιριστής στην πυρκαγιά του Γκραν Μοντανά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα τυπικά για Βάργκα στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια Αρ. – ΕΝΥ: Παιχνίδι έξι βαθμών με φόντο την παραμονή το πρώτο του 26

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» «πέφτει η αυλαία» του 1ου γύρου

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ματετά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Απόλλωνας προσαρμόζεται στη φιλοσοφία Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη