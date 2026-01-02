Αυτή είναι η κορυφαία 11άδα των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Μπορεί ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί να πέτυχε τρία γκολ σε τρεις αναμετρήσεις και μάλιστα με δύο ανάποδα ψαλιδάκια, δεν κατάφερε όμως να βρεθεί στην κορυφαία 11άδα των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο «μπόμπερ» του Ολυμπιακού έχασε τη θέση του από τον Αμάντ Ντιαλό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με την φανέλας της Ακτής Ελεφαντοστού.

Ο Ελ Κααμπί λείπει από την κορυφαία 11άδα, όμως η ομάδα ξεχειλίζει από ποιότητα και ταλέντο, αποδεικνύοντας ότι το ποδόσφαιρο στην Αφρική βρίσκεται σε άνθιση τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικά η κορυφαία 11άδα των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής:

Ελ Σενάουι (Αίγυπτος)

Αμπντί (Τυνησία)

Ταπσόμπα (Μπουρκίνα Φάσο)

Τουανζέμπε (Κονγκό)

Μαζράουι (Μαρόκο)

Μπαλεμπά (Καμερούν)

Λούκμαν (Νιγηρία)

Μπραχίμ (Μαρόκο)

Μανέ (Σενεγάλη)

Μαχρέζ (Αλγερία)

Ντιαλό (Ακτή Ελεφαντοστού)

sportfm.gr

Προπονητής: Έρικ Τσέλε (Νιγηρία)