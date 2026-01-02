Αυτή είναι η κορυφαία 11άδα των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής
Χωρίς τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αλλά γεμάτη με αστέρια είναι η κορυφαία 11άδα των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Μπορεί ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί να πέτυχε τρία γκολ σε τρεις αναμετρήσεις και μάλιστα με δύο ανάποδα ψαλιδάκια, δεν κατάφερε όμως να βρεθεί στην κορυφαία 11άδα των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Ο «μπόμπερ» του Ολυμπιακού έχασε τη θέση του από τον Αμάντ Ντιαλό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με την φανέλας της Ακτής Ελεφαντοστού.
Ο Ελ Κααμπί λείπει από την κορυφαία 11άδα, όμως η ομάδα ξεχειλίζει από ποιότητα και ταλέντο, αποδεικνύοντας ότι το ποδόσφαιρο στην Αφρική βρίσκεται σε άνθιση τα τελευταία χρόνια.
Αναλυτικά η κορυφαία 11άδα των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής:
Ελ Σενάουι (Αίγυπτος)
Αμπντί (Τυνησία)
Ταπσόμπα (Μπουρκίνα Φάσο)
Τουανζέμπε (Κονγκό)
Μαζράουι (Μαρόκο)
Μπαλεμπά (Καμερούν)
Λούκμαν (Νιγηρία)
Μπραχίμ (Μαρόκο)
Μανέ (Σενεγάλη)
Μαχρέζ (Αλγερία)
Ντιαλό (Ακτή Ελεφαντοστού)
Προπονητής: Έρικ Τσέλε (Νιγηρία)