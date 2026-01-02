ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της η Σάκκαρη

Επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της η Σάκκαρη

Διαβάστε τις δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη μετά τη νίκη της επί της Οσάκα.

Η Μαρία Σάκκαρη στις δηλώσεις της μετά τη νίκη επί της Οσάκα επιβεβαίωσε και τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Είμαι πολύ τυχερή κοπέλα, μακάρι όλος ο κόσμος να βρει έναν τέτοιο σύντροφο. Είναι εκπληκτικός, μου δίνει δύναμη και κουράγιο», ανέφερε έχοντας ευχαριστήσει αρχικά τον δημοσιογράφο για τις ευχές του ενώ φυσικά μίλησε και για τον αγώνα της με την Ιαπωνέζα τενίστρια.

 

