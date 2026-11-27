Μετά την αποχώρησή του πριν από μερικές εβδομάδες από το ΘΟΪ Λακατάμιας, ο Νώντας Χριστινάκης βρήκε τον νέο σταθμό στην προπονητική του καριέρα, καθώς θα καθίσει στον πάγκο του Εθνικού Λατσιών.

Η ανακοίνωση:

«Ο Εθνικός Λατσιών ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον πολυπειρο και έμπειρο προπονητή Νώντα Χριστινάκη.

Έναν προπονητή με σημαντική παρουσία στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο οποίος έρχεται να συμβάλει με τις γνώσεις, την εμπειρία και την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία στη νέα προσπάθεια της ομάδας μας.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Εθνικού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του!».