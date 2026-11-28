Eκτός έδρας δοκιμάζονται οι δύο ομάδες που προπορεύονται στη βαθμολογία της Β΄ Κατηγορίας. Το κυρίως μενού της 9ης αγωνιστικής, θα σερβιριστεί σήμερα (14:30), με τον αήττητο και πρώτο Εθνικό Άχνας να φιλοξενείται από τον Ηρακλή ενώ η 2η ΠΑΕΕΚ, δοκιμάζεται απέναντι στην Αγία Νάπα.

Από εκεί και πέρα, θα γίνουν επίσης οι αναμετρήσεις: ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου-Ακρίτας, Αναγέννηση Δερ.-ΜΕΑΠ, Χαλκάνορας-ΑΕΠ Πολεμιδιών, ΑΣΙΛ-Ερμής και Ένωση-Σπάρτακος. Η αγωνιστική θα κλείσει την Κυριακή με το προσφυγικό ντέρμπι ανάμεσα σε Δόξα και Διγενή Μόρφου.

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Εθνικός Άχνας 21, ΠΑΕΕΚ 19, Δόξα 17, Ένωση 17, Ερμής 13, ΑΕΠ Πολεμιδιών 12, ΑΠΕΑ Ακρ. 11, ΑΣΙΛ 10, Σπάρτακος 9, Ακρίτας Χλ. 9, Ηρακλής Γερ. 8, Διγενής Μόρφου 7, Αναγέννηση Δερύνειας 7, Χαλκάνορας 6, Αγία Νάπα 5, ΜΕΑΠ 5.