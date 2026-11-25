Διαβάστε τις ποινές που επέβαλε η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ αφότου μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον της.

Αναλυτικά...

*Καταγγελία του Διαιτητή Ραφαήλ Μαμμίδη κατά του Παναγιώτη Παναγιώτου Προπονητή του σωματείου ΑΕΚ Κελλιών που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, μπήκε στο πρόσωπο του Α’ Βοηθού Διαιτητή και τον ύβρισε στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΕΚ Κελλιών – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/14.11.2026 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Ανδρέου κατά του Γιάννη Τζιωρτζή, λοιπό Προσωπικό του ΕΘΝΙΚΟΥ Άσσιας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή και απρεπή συμπεριφορά στον πάγκο στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ F.C./14.11.2026 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Ανδρέου κατά του Χρίστου Σιαντάνη Λοιπό Προσωπικό του σωματείου ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ F.C. που αποβλήθηκε για ανεπαρκή και απρεπή συμπεριφορά στον πάγκο στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ F.C. /14.11.2026 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άσσιας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ F.C./14.11.2026 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ F.C. γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ F.C./14.11.2026 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άσσιας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ17 περιόδου 2026-2027 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου /14.11.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Διακοπείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 περιόδου 2026-2027 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς/15.11.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 8-0 υπέρ του Εθνικού Δευτεράς.

*Διακοπείς Αγώνας Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ15 περιόδου 2026-2027 THE ENGLISH SCHOOL – APOLLON LADIES/15.11.2026 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 9-0 υπέρ των Apollon Ladies.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου ότι κατά παράβαση του Κεφ. I του άρθρου 11 της Προκήρυξης Νέων & Παίδων περιόδου 2026-2027 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/15.11.2026 χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή UDOH GIFT ENO και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής δεν δικαιούται να αγωνισθεί γιατί είναι ξένος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής άνω των 18 ετών και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις των ξένων ποδοσφαιριστών που δικαιούνται

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/15.11.2026 (7η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ακρίτα Χλώρακας.