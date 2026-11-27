To πλάνο πέτυχε τόνισε ο προπονητής της Ομόνοιας Αραδίππου, Μαρίνος Σατσιάς, μετά την ισοπαλία της ομάδας του με την Ομόνοια 29ης Μαΐου.

«Πιστεύω ότι το πλάνο πήγε εξαιρετικά σε μεγάλο βαθμό. Κλείσαμε τους χώρους γιατί ξέραμε ότι η Ομόνοια θα έπαιζε στην κόντρα. Έχουν πολύ ικανούς παίκτες και τους αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ σωστά εκτός από ένα δύο περιπτώσεις που έγιναν κάποια ατομικά λάθη.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι χάσαμε πολλές ευκαιρίες και δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Έχουμε πίστη στην ομάδα και πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα θα έρθουνε.

Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε, δεν ήταν η καλύτερη ώρα που παίξαμε και μέσα στο κρύο. Τους ευχαριστώ και να είναι δίπλα μας».