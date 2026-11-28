Οι μεταδόσεις σήμερα (28/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 28/11
OMEGA
18:00 Formula 1 - Αγώνας
Cytavision Sports 1
14:30 Αγία Νάπα - ΠΑΕΕΚ
Cytavision Sports 3
17:00 Μάντσεστερ Γ. - Μπρέντφορντ
19:30 Ίπσουιτς - Άστον Βίλα
Cytavision Sports 4
16:00 Φροσινόνε - Πάρμα
19:00 Τορίνο - Λάτσιο
21:45 Ίντερ - Τζένοα
Cytavision Sports 5
17:00 Λιντς - Κόβεντρι
Cytavision Sports 6
11:50 Μoto GP - Προκριματικά
16:00 Μoto GP - Σπριντ
00:00 Μπάσκετ: Ουίζαρντς - Σέλτικς
Cytavision Sports 7
17:00 Βόλος - Αστέρας Τρ.
20:00 Κηφισιά - Καλαμάτα
Cytavision Sports 8
15:00 Μπέτις - Βαγιεκάνο
17:15 Μάλαγα - Μπιλμπάο
19:30 Έλτσε - Ατλέτικο
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Αλαβές
Cablenet Sports 1
18:00 ΑΠΟΕΛ - Κrasava Ε.Ν.Υ
21:45 Νις - Τρουά
Cablenet Sports 2
18:00 Ανόρθωση - Καρμιώτισσα
21:45 Παρί ΣΖ - Λοριάν
Cablenet Sports 3
19:45 Αϊντχόφεν - Γκο Αχέντ
21:45 Λε Μανς - Λιλ
Novasports Prime
19:30 Στουτγκάρδη - Άιντραχτ
Novasports 2
16:30 Κολωνία - Έλβερσμπεργκ
Novasports 3
16:30 Αμβούργο - Μπάγερν
Novasports 4
16:30 Πάντεμπορν - Σάλκε
Novasports 5
16:30 Μάιντς - Ουνιόν Βερ.
Novasports Start
21:30 Όσναμπρουκ - Ανόβερο