Με θριαμβευτή τον ΑΠΟΕΛ με 3-2 σετ στο ντέρμπι των «αιωνίων» με την Ομόνοια, σ’ ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που έσπασε καρδιές, με αντίστοιχο ματς-θρίλερ στην Πάφο όπου ο Kuutio Homes Παφιακός λύγισε τη μαχητική Αναγέννηση Δερύνειας στο τάι μπρέικ (3-2), αλλά και με άνετα «τρίποντα» της πρωτοπόρου Ανόρθωσης επί της ΑΕ Καραβά (3-0) και της NCMA Νέας Σαλαμίνας στο γήπεδο του Φοίνικα Πύλας (0-3) συνεχίστηκε το Πρωτάθλημα Allwyn Α’ Κατηγορίας Ανδρών.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Allwyn Α’ Κατηγορίας Ανδρών:

ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ 3-2 (25-19, 20-25, 13-25, 25-22, 16-14)

Διάρκεια αγώνα: 103’

Διαιτητές: Α. Δανιήλ / Π. Σαράντης.

Σπουδαία νίκη σ’ ένα εκπληκτικό παιχνίδι για τον ΑΠΟΕΛ, που πανηγύρισε στο «αιώνιο» ντέρμπι απέναντι στη φιλόδοξη Ομόνοια με μεστή εμφάνιση και πολλές αντοχές, επιβεβαιώνοντας ότι σε αυτές τις αναμετρήσεις δεν χωρούν προγνωστικά.

Οι «γαλαζοκίτρινοι» έκαναν ιδανικό ξεκίνημα και κατέκτησαν το πρώτο σετ, έχοντας το προβάδισμα από αρχής μέχρι τέλους, αφού παρουσιάστηκαν πιο συγκεντρωμένοι και αξιοποίησαν όλες τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν, απέναντι σε μία νωθρή αντίπαλο. Με πάθος και αυτοσυγκέντρωση, οι παίκτες του Χρίστου Αντωνιάδη βρέθηκαν μπροστά με 8-4, κράτησαν τα ηνία και άνοιξαν τη διαφορά μέχρι τους επτά πόντους (21-14), πριν φτάσουν στο 25-19, που γράφτηκε με άστοχη επίθεση του Μπέικ.

Η Ομόνοια αφυπνίστηκε και πήρε το δεύτερο σετ, το οποίο ήταν μοιρασμένο στη μεγαλύτερη διάρκειά του και μέχρι το 17-18, όταν οι «τριφυλλοφόροι» μπόρεσαν να αποσπαστούν εκμεταλλευόμενοι τα λάθη του ΑΠΟΕΛ (17-21) και να ισοφαρίσουν τα σετ επικρατώντας με 20-25.

Πιο εύκολα κύλησε το τρίτο σετ για την ομάδα του Σάββα Σάββα, αφού έκανε εκρηκτικό ξεκίνημα χάρη στα σέρβις του Μαυρομμάτη που χάλασαν την υποδοχή των γηπεδούχων (0-4), απέκτησε σταθερό πλεονέκτημα έξι-επτά πόντων και τελικά το πήρε με 13-25 χωρίς να αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Ο ΑΠΟΕΛ συνήλθε και ισοφάρισε σε 2-2 σετ κατακτώντας το τέταρτο έπειτα από μεγάλη μάχη, παρότι σπατάλησε διαφορά πέντε πόντων (13-8), με την Ομόνοια να μπαίνει με ελαφρό προβάδισμα στην τελική ευθεία. Εκεί, όμως, οι «γαλαζοκίτρινοι» μετέτρεψαν το 20-21 σε 23-21 εκμεταλλευόμενοι δύο άστοχες επιθέσεις από Μπέικ και Οκοσάνοβιτς, για να φτάσουν κατόπιν στο 25-22.

Το τάι μπρέικ πήγε πόντο-πόντο ώσπου ο ΑΠΟΕΛ να αποκτήσει καθοριστικό πλεονέκτημα με 10-8 και 12-9. Με πρωταγωνιστή τον Ντίμοφ που έπιασε δύο μπλοκ οι «τριφυλλοφόροι» πλησίασαν σε απόσταση βολής (13-12) και κατόπιν ισοφάρισαν (14-14), αλλά η ομάδα του Χρίστου Αντωνιάδη πήρε τη μεγάλη νίκη με 16-14, αξιοποιώντας το τρίτο τους match point με κερδισμένο μπλοκ άουτ του Πρίσιτς.

Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από το ΡΙΚ 2 και το ΡΙΚ HD με παράλληλο livestreaming από το AlfaSports.TV σε ανοικτή ζώνη στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΚΟΠΕ με το UnitrustMedia TV Network.

Πολυτιμότεριος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Σέρβος ακραίος του ΑΠΟΕΛ Βέλικο Πρίσιτς, ο οποίος παρέλαβε το έπαθλο «AlfaSports MVP Award» αμέσως μετά τη λήξη (ΕΝΘΕΤΗ ΦΩΤΟ) , στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας της ΚΟΠΕ που θα εφαρμόζεται σε όλα τα τηλεοπτικά μεταδιδόμενα παιχνίδια των φετινών Πρωταθλημάτων Allwyn Α’ Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών.

ΑΠΟΕΛ (Χρίστος Αντωνιάδης): Πρίσιτς, Α. Λαμπρινός, Ρόχας, Σάμπινιτς, Αντωνιάδης, Βάλεφ / Μ. Λαμπρινός (λ.), Χαρμάνης (λ.), Λάγος.

ΟΜΟΝΟΙΑ (Σάββας Σάββα): Ντίμοφ, Μαυρομμάτης, Ερέρα, Αλεξίου, Οκοσάνοβιτς, Μπέικ / Πινό (λ.), Βερέης, Χριστοφορίδης.

KUUTIO HOMES ΠΑΦΙΑΚΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 3-2 (25-23, 25-17, 15-25, 21-25, 15-11)

Διάρκεια αγώνα: 123’

Διαιτητές: Χ. Μαϊφόσιης / Χ. Μητροφάνους.

Στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη», όπου ο Kuutio Homes Παφιακός πήρε τη νίκη αλλά όχι και το «τρίποντο» απέναντι στην Αναγέννηση Δερύνειας, η οποία βρέθηκε να χάνει 2-0 αλλά αντέδρασε δυναμικά και οδήγησε το παιχνίδι στο τάι μπρέικ, σε μία συναρπαστική αναμέτρηση.

Η ισορροπία δυνάμεων φάνηκε από το πρώτο σετ, στο οποίο η ομάδα της Δερύνειας ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και προσπάθησε να βάλει δύσκολα στον Παφιακό μετατρέποντας το 18-16 σε 18-20, εντούτοις οι «γαλανόλευκοι» έκαναν ένα δικό τους σερί τριών πόντων στο κρισιμότερο σημείο, προσπέρασαν 24-22 και το κέρδισαν με 25-23.

Οι γηπεδούχοι έδειξαν πιο συγκεντρωμένοι από την αρχή του δεύτερου σετ και κυριάρχησαν πλήρως, κάνοντας γρήγορα double score και εκτοξεύοντας τη διαφορά (11-4, 22-12) για να έρθει το τελικό 25-17.

Ωστόσο, η Αναγέννηση ξαναμπήκε στο παιχνίδι δείχνοντας τεράστια βελτίωση στο τρίτο σετ, στο οποίο προηγήθηκε 1-5 και δεν κοίταξε πίσω, αυξάνοντας προοδευτικά το πλεονέκτημά της (4-11, 8-17) στην πορεία της για το άνετο 15-25.

Στα πράσινα βάφτηκε και το τέταρτο σετ, παρότι ο Παφιακός πήρε πρώτος το αβαντάζ με 10-6, αφού οι παίκτες του Χόρχε Κανεστράτσι ισοφάρισαν χωρίς καθυστέρηση (11-11), πήραν κεφάλι στο σκορ με 15-18 και κρατήθηκαν μπροστά για να πετύχουν το 21-25.

Η τελευταία λέξη ανήκε, ωστόσο, στους γηπεδούχους, που κατάφεραν να πάρουν τους δύο βαθμούς της νίκης επικρατώντας στο τάι μπρέικ, αφού προσπέρασαν με 9-7 με τον Κομητούδη στο σέρβις και στη συνέχεια ξέφυγαν στο «+3» (13-10), στην πορεία τους για το τελικό 15-11.

KUUTIO HOMES ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Γιώργος Πλατρίτης): Ρουίθ, Κομητούδης, Οδ. Σαββίδης, Προδρόμου, Ελευθερίου, Μανσίγια / Στ. Σαββίδης (λ.), Γ. Σαββίδης (λ.), Σωκράτους, Αλ. Σαββίδης, Κοβάτσεβιτς.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ (Χόρχε Κανεστράτσι): Χελντ, Λεοντίεφ, Ρένο, Όμπρι, Κοουτίνιο, Μάριος Σιαπάνης / Παπαϊωάννου (λ.), Παππάς (λ.), Καραΐσκος, Μπρουσένκοφ.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ – ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ 3-0 (25-16, 25-18, 25-18)

Διάρκεια αγώνα: 77’

Διαιτητές: Ι. Μιτσής / Ι. Σοφοκλέους.

Τρία σετ ήταν αρκετά για την Ανόρθωση προκειμένου να «καθαρίσει» χωρίς άγχος την ΑΕ Καραβά και να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, δίνοντας συνέχεια στις επιτυχημένες εμφανίσεις της.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο πρώτο σετ και βρέθηκαν γρήγορα στο «+5» (7-2), η ΑΕ Καραβά ισορρόπησε και έμεινε κοντά μέχρι το 13-12, αλλά σ’ εκείνο το σημείο η Ανόρθωσις ξέφυγε πάλι με διαδοχικούς πόντους, απέκτησε προβάδισμα ασφαλείας και στο φινάλε το αύξησε ακόμα περισσότερο (25-16).

Τίποτε δεν άλλαξε στο δεύτερο σετ, όπου και πάλι οι φιλοξενούμενοι άντεξαν μέχρι τα μισά (12-10) και ένα ξέσπασμα της «Κυρίας» της χάρισε μία σταθερή διαφορά τεσσάρων-πέντε πόντων, που την οδήγησε εκ του ασφαλούς στο 25-18.

Το τρίτο σετ ήταν εκείνο με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η ΑΕ Καραβά βρήκε ρυθμό και προηγήθηκε 7-11, ωστόσο η ομάδα του Μάουρο Ρους αντέδρασε άμεσα και γύρισε το σκορ (13-12, 18-14). Από εκεί και πέρα, η κατάληξη ήταν ίδια με τα δύο προηγούμενα σετ, με τελικό σκορ 25-18.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Μάουρο Ρους): Α. Χριστοφόρου, Γκρέμπερ, Απόνσα, Ιωάννου, Αμορίμ, Χρυσοστόμου / Χαραλαμπίδης (λ.), Βαρνάβα (λ.), Κοντός, Παστελλάς, Βατυλιώτης.

ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Τάουνο Λιπ): Γκένεφ, Αϊμερίκ, Φιλοκράτους, Λαραόντο, Πρωτοψάλτης, Κράουντερ / Καλαφάτης (λ.), Μάστρου (λ.), Μιχαήλ, Σπύρου.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΥΛΑΣ – NCMA ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 0-3 (12-25, 13-25, 19-25)

Διάρκεια αγώνα: 59’

Διαιτητές: Σ. Φλουρής / Κ. Στεφανή.

Ασυναγώνιστη αποδείχθηκε η NCMA Νέα Σαλαμίνα στην Πύλα, όπου κέρδισε τον Φοίνικα με 0-3 σε λιγότερο από μία ώρα και συνέχισε την εξαιρετική πορεία της, χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο στους νεοφώτιστους.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν απόλυτοι κυρίαρχοι στο πρώτο σετ, στο οποίο προηγήθηκαν 3-9 και 4-13 για να φτάσουν στη μέγιστη διαφορά των 13 πόντων με την ολοκλήρωσή του (12-25).

Ίδια εικόνα είχε και το δεύτερο σετ, καθώς η ομάδα του Κυριάκου Αδάμου, με την οποία αγωνίστηκαν όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες, απέκτησαν από νωρίς διψήφιο προβάδισμα (4-14) και δεν δυσκολεύτηκαν να πετύχουν το 13-25.

Ο Φοίνικας κατάφερε να φανεί πιο ανταγωνιστικός στο τρίτο σετ, όπου η Νέα Σαλαμίνα μετέτρεψε το αρχικό 4-7 σε 7-14, αλλά οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν να προσπαθούν και μείωσαν σε 19-22, πριν υποκύψουν τελικά με 19-25.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΥΛΑΣ (Ανδρέας Πιερή): Ερωτοκρίτου, Καρκίδης, Βίττη, Α. Βασιλείου, Π. Βασιλείου, Χρυσοστόμου / Στεφάνου (λ.), Κοτσωνιάς, Κυπριανού, Μιχαήλ.

NCMA ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Κυριάκος Αδάμου): Χρυσοστόμου, Ταρασένκο, Αράγια, Ζοβεντίνο, Νικολάου, Μπατίστα / Πιότι (λ.), Τουμπή (λ.), Παπαδημητρίου, Ντουρούντα, Στατιώτης, Αυγ. Σαββίδης, Παφίτης.

Η βαθμολογία της Allwyn Α’ Κατηγορίας Ανδρών (σε 5 αγώνες):